Председатель зеленоградского отделения «Яблока» и ведущий телеграм-канала о задержаниях на протестных акциях Avtozak Live Артём Петухов покинул Россию.

Последние три дня у его квартиры дежурили люди без опознательных знаков. Иногда к ним присоединялись сотрудники ОМОНа. «В середине дня в четверг ОМОН занял всю лестничную площадку, некоторые сотрудники даже прятались у соседей, рассчитывая застать меня врасплох» , — рассказал «Зеленоград.ру» Артём Петухов. Также сотрудники перекрыли воду и выключили свет в его квартире, сообщает Avtozak Live. Однако Петухов успел съехать из неё до начала «осады».

"Я не планировал уезжать из страны до последнего. Мне важно было оставаться и говорить то, что я считаю важным именно изнутри, а не из-за границы. К сожалению, сейчас пришлось выехать, но я уверен, что это временно. Очевидно, при нынешнем режиме путь домой для меня закрыт" , — поделился он, — «У меня есть информация о деле, которое готовилось. Но надо понимать, что никакие юридические причины уже не являются преградой для этих людей. Сотрудник полиции в ОВД Братеево, избивающий девушку, сформулировал всё за нас: Путин на их стороне, мы враги народа».