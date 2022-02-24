ЦКАД

Стоимость проезда для легковых автомобилей по всему платному ЦКАД от Ленинградского шоссе до деревни Лисинцево, протяженностью 260 км, увеличится на 135 руб. При этом на коротких маршрутах изменение цены составит 5-15 рублей.

На ЦКАД продолжат действовать каскадные скидки до 40% в зависимости от протяженности выбранного маршрута.

Повышение тарифов связано с индексацией платы за проезд на уровень инфляции прошлого года.