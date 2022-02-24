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Тарифы на М-11 от Солнечногорска в сторону Петербурга вырастут с 25 февраля. Также подорожает проезд по ЦКАД 24.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Проезд по трассе М-11 «Нева» на участке от Солнечногорска до Санкт-Петербурга, а также проезд по ЦКАД подорожают с 25 февраля.

М-11

Тариф для легковых машин по маршруту Солнечногорск-Тверь протяженностью 89 км вырастет на 30 рублей, сейчас здесь действует тариф 290 рублей.

Проезд от Санкт-Петербурга до Твери подорожает на 140-150 рублей (сейчас тариф — 1600 рублей). Для тех, кто едет по М-11 от Солнечногорска до Санкт-Петербурга, протяженностью 564 км, увеличится на 170-180 рублей в зависимости от дня недели (сейчас в будние дни тариф составляет 1890 рублей), сообщает Автодор.

ЦКАД

Стоимость проезда для легковых автомобилей по всему платному ЦКАД от Ленинградского шоссе до деревни Лисинцево, протяженностью 260 км, увеличится на 135 руб. При этом на коротких маршрутах изменение цены составит 5-15 рублей.

На ЦКАД продолжат действовать каскадные скидки до 40% в зависимости от протяженности выбранного маршрута.

Повышение тарифов связано с индексацией платы за проезд на уровень инфляции прошлого года.

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Метки:
платная дорога м-11, цкад
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