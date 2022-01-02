Ночная экспресс-поездка на «Ласточке» из Зеленограда в Москву или обратно теперь стоит как проезд на обычной электричке — 135 рублей. Новый тариф действует с первого дня наступившего года.

Цена стала ниже просто из-за того, что поезда перевели из 7000-й нумерации (экспрессы) в 6000-ю (обычные электрички). В остальном же маршрут обслуживают те же поезда класса «Комфорт», время в пути прежнее — 30-32 минуты, и остановки по-прежнему две — в Химках и Сходне. Изменилась только цена, которая изначально была как у экспрессов.

Ночные «Ласточки-экспрессы» пустили по выходным с 12 декабря. Из Зеленограда (станция Крюково) они отправляются с третьей платформы в 00:48 и 01:55, с Ленинградского вокзала — в 01:40 и 02:42. До конца новогодних каникул это расписание действует каждый день. В обычные недели ночные «экспресс-комфорты» ходят с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

В целом же проезд на электричках подорожал со 2 января. Также с начала 2022 года подорожал проезд на автобусах и метро.