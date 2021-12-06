Скоростные «Ласточки» начнут ходить по ночам в выходные с 12 декабря между станцией Крюково (Зеленоград) и Ленинградским вокзалом — по две в каждом направлении с остановками в Сходне и Химках.



Из Зеленограда в Москву они будут отправляться с третьей платформы в 00:48 и 01:55, обратно — в 01:40 и 02:42.

Первые ночные экспрессы пойдут в ближайшие выходные — с субботы на воскресенье. Со следующей недели начнут курсировать с пятницы на субботу и также с субботы на воскресенье. Стоимость проезда такая же, как и на других «Ласточках-экспрессах» , — 215 рублей.

Раньше по выходным последний экспресс отправлялся с Ленинградского вокзала до Крюково в 22:41, затем — только долгие «Ласточки-комфорт» и обычные электрички, последняя из которых уходила в 01:07.



«После назначения ночных поездов жители Зеленограда, Химок и Сходни смогут быстро и с комфортом возвращаться домой, даже если задержатся в столице допоздна», — отметил генеральный директор Московско-Тверской пригородной пассажирской компании Константин Воронцов.