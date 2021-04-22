Хоть что-нибудь — пустить ночной 400 «экспресс» до Крюково или продлить работу городских автобусов для удобных пересадок

Автобусы 400 и 400 «экспресс» от станций метро «Речной вокзал» и «Ховрино» ходят и после часа ночи, когда автобусы по Зеленограду уже прекращают свою работу. Пересесть не на что. «Поостановочный» идет к Крюковской площади — это удобно для жителей почти всего «старого» города. Но самый востребованный и частый «экспресс» уходит в Северную промзону. То есть, удобен для пассажиров только 1, 2, 3 и 5 микрорайонов. Остальным в ночи надо как-то добраться до дома. «Приходится либо идти пешком, либо ловить машину», комментируют наши читатели.

Если пустить последние ночные автобусы «экспресса» до станции Крюково, жители могли бы доехать домой без пересадок. Как именно ехать до Крюково — через Панфиловский проспект или Центральный проспект/ Солнечную аллею — обсуждаемо. Такие ночные маршруты особенно актуальны в пятницу, субботу и воскресенье, когда люди чаще, чем в будни, возвращаются из Москвы поздно.

Последние рейсы «экспресса» от «Ховрино» по будням после полуночи — каждые 8 минут, а последний, по официальному расписанию, отходит от метро в 1:15. В выходные интервал в это время 15 минут, последний идет тоже в 1:15. В Зеленограде в этом время автобусы уже не ходят за исключением «десятки». но и та проходит на минуту раньше. Например, последний 400 «экспресс» останавливается на «Студенческой» в 1.40, последний автобус 10 — в 1:39 (в будни; а в выходные — в 1:24). Если не ехать самым последним рейсом из Москвы, а немного пораньше, есть шанс пересесть на автобус 12 — последний останавливается на «Студенческой» в 1:03.

Есть и другой вариант: продлить работу автобусов по городу, чтобы можно было пересесть на них с последних 400-х. Например, тех же 1-го и 10-го. А заодно синхронизировать их расписание с остановками 400-го «экспресса».