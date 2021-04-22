Сделать ночные автобусы в Зеленограде: новый кольцевой маршрут, продлить работу городских автобусов, пустить 400Э до Крюково 22.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Возможность ночной поездки по Зеленограду на автобусе обсуждается уже как минимум шесть лет. Сначала об этом заговорили студенты, потом идею поддержал руководитель автокомбината, наши читатели также предлагают немного поменять маршрут ночных 400-х «экспрессов» или продлить работу некоторых городских маршрутов. При этом в Москве действует целая сеть ночных автобусов, к которой постоянно добавляют новую маршруты.

Идея студентов — кольцевой ночной автобус

В 2015 году студенты МИЭТа предложили сделать ночной кольцевой маршрут с часу ночи до пяти утра — по Панфиловскому проспекту, Центральному проспекту, Солнечной аллее, Крюковской эстакаде, улицам Каменка, Логвиненко, Михайловка, Андреевка. Маршрут построен таким образом, чтобы жители проходили до ближайшей остановки ночного автобуса не больше одного микрорайона. Как рассказал «Зеленоград.ру» один из авторов проекта Иван Колинко, тогда эту идею не поддержали, сославшись на сложность запуска нового маршрута и низкую безопасность ночью.

Директор автокомбината — маршрут будет актуален

Через два года, в 2017-м, об актуальности ночного маршрута в нашем городе говорил уже директор зеленоградского автокомбината Кирилл Николенко. По его словам, тогда обсуждался запуск ночного маршрута по центральным улицам «старого» и «нового» города. Николенко ссылался на опыт ночных маршрутов, которые тогда уже работали в Москве. По его словам, зеленоградский ночной автобус мог бы работать с 21:00 до 7:00.

Хоть что-нибудь — пустить ночной 400 «экспресс» до Крюково или продлить работу городских автобусов для удобных пересадок

Автобусы 400 и 400 «экспресс» от станций метро «Речной вокзал» и «Ховрино» ходят и после часа ночи, когда автобусы по Зеленограду уже прекращают свою работу. Пересесть не на что. «Поостановочный» идет к Крюковской площади — это удобно для жителей почти всего «старого» города. Но самый востребованный и частый «экспресс» уходит в Северную промзону. То есть, удобен для пассажиров только 1, 2, 3 и 5 микрорайонов. Остальным в ночи надо как-то добраться до дома. «Приходится либо идти пешком, либо ловить машину», комментируют наши читатели.

Если пустить последние ночные автобусы «экспресса» до станции Крюково, жители могли бы доехать домой без пересадок. Как именно ехать до Крюково — через Панфиловский проспект или Центральный проспект/ Солнечную аллею — обсуждаемо. Такие ночные маршруты особенно актуальны в пятницу, субботу и воскресенье, когда люди чаще, чем в будни, возвращаются из Москвы поздно.

Последние рейсы «экспресса» от «Ховрино» по будням после полуночи — каждые 8 минут, а последний, по официальному расписанию, отходит от метро в 1:15. В выходные интервал в это время 15 минут, последний идет тоже в 1:15. В Зеленограде в этом время автобусы уже не ходят за исключением «десятки». но и та проходит на минуту раньше. Например, последний 400 «экспресс» останавливается на «Студенческой» в 1.40, последний автобус 10 — в 1:39 (в будни; а в выходные — в 1:24). Если не ехать самым последним рейсом из Москвы, а немного пораньше, есть шанс пересесть на автобус 12 — последний останавливается на «Студенческой» в 1:03.

Есть и другой вариант: продлить работу автобусов по городу, чтобы можно было пересесть на них с последних 400-х. Например, тех же 1-го и 10-го. А заодно синхронизировать их расписание с остановками 400-го «экспресса».

Ночные автобусы в Москве

В Москве есть целая сеть ночных автобусов — 15 маршрутов. Некоторые маршруты дублируют дневные, некоторые являются продолжением дневных, остальные работают только ночью. Все остановки там по требованию — пассажир нажимает в салоне автобуса кнопку, или же двери открывают тем, кто ждет на остановке. Интервалы движения от 15 до 30 минут.

Что дальше?

«Зеленоград.ру» отправит запрос в департамент транспорта о том, как там планируют обеспечить потребность горожан в поездках на автобусах ночью.

Вы можете отправлять предложения о новых ночных маршрутах телеграм-боту департамента транспорта to_deptrans_bot.

В каком виде нужно запустить ночной автобус по Зеленограду в первую очередь?
Отдельный кольцевой по городу
Продлить работу городских
Пустить последние 400Э до Крюково
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Метки:
общественный транспорт, автобусы, ночные автобусы
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