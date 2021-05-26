Ночные автобусы в Зеленограде запускать не планируют. Но предложения наших читателей обсудят 26.05.2021 ZELENOGRAD.RU

В Москве ночные маршруты есть, а в Зеленограде нет. Хотя потребность в них существует — хотя бы потому, что поздние 400-е въезжают в город, когда другие автобусы уже не работают. Да и в выходные люди возвращаются позднее обычного. Большинство наших читателей предлагают сделать ночной «кольцевой» маршрут по городу. Мы спросили «Мосгортранс», как планируется обеспечить потребность в поездках ночью на автобусе зеленоградских пассажиров. И получили ответ: в ближайшее время — точно никак. Но в перспективе это обсуждаемо.

Возможность ночной поездки по Зеленограду на автобусе обсуждается уже как минимум шесть лет. Сначала об этом заговорили студенты, потом идею поддержал руководитель автокомбината, наши читатели также предлагали свои варианты. Основных было три:

  • сделать ночной «кольцевой» маршрут по городу — его поддержало 46% опрошенных
  • пустить последние 400-е «экспрессы» до Крюково — 32%
  • продлить работу городских маршрутов — 22%

Всего в опросе приняло участие более семисот человек.

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В пресс-службе ГУП «Мосгортранс» поблагодарили «Зеленоград.ру» за «неравнодушное отношение к теме пассажирского транспорта и предложения по улучшению транспортного обслуживания». Что касается конкретных присланных предложений — их обещали обсудить с точки зрения целесообразности и возможности изменения режима работы 400-х автобусов (как именно, не уточнили). «Но в ближайшее время запуск ночных маршрутов в Зеленограде не планируется».

Тем не менее, массовость обращений может изменить эту позицию. Пассажиров просят присылать предложения по изменению работы маршрутов и улучшению маршрутной сети в департамент транспорта: через сайт «Московский транспорт» или в телеграм to_deptrans_bot.

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Метки:
общественный транспорт, автобусы, ночные автобусы
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