В Москве ночные маршруты есть, а в Зеленограде нет. Хотя потребность в них существует — хотя бы потому, что поздние 400-е въезжают в город, когда другие автобусы уже не работают. Да и в выходные люди возвращаются позднее обычного. Большинство наших читателей предлагают сделать ночной «кольцевой» маршрут по городу. Мы спросили «Мосгортранс», как планируется обеспечить потребность в поездках ночью на автобусе зеленоградских пассажиров. И получили ответ: в ближайшее время — точно никак. Но в перспективе это обсуждаемо.

Возможность ночной поездки по Зеленограду на автобусе обсуждается уже как минимум шесть лет. Сначала об этом заговорили студенты, потом идею поддержал руководитель автокомбината, наши читатели также предлагали свои варианты. Основных было три:

сделать ночной «кольцевой» маршрут по городу — его поддержало 46% опрошенных

пустить последние 400-е «экспрессы» до Крюково — 32%

продлить работу городских маршрутов — 22%

Всего в опросе приняло участие более семисот человек.