Проезд в общественном транспорте подорожает с января 2022 года. Но есть и хорошие новости 14.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Проезд в городском общественном транспорте подорожает со 2 января 2022 года. Хотя подорожание — это плохо, но есть и хорошие новости: например, появились билеты ТАТ на три месяца и год, которые позволят ездить по старой цене, а пересадка в течение 90 минут на одном маршруте наземного транспорта станет бесплатной.

Проездные ТАТ

Проездной ТАТ на 30 дней подорожает до 1400 рублей (было 1240).

Появятся проездные ТАТ на 90 дней за 3720 рублей и на 365 дней — за 14000 рублей. То есть, покупая билет сразу на три месяца, вы сохраните стоимость проезда 2021 года.

Тариф «Кошелёк»

Одна поездка по тарифу «Кошелёк» по карте «Тройка» подорожает с 42 до 46 рублей. При оплате банковской картой проезд подорожает с 46 до 51 рубля. А вот при оплате с помощью Face Pay цена не изменится (46).

По тарифу «90 минут» — с 65 до 69 рублей.

Владельцы персонализированной «Тройки» теперь смогут бесплатно совершать пересадку на одном маршруте наземного транспорта в течение 90 минут с первой оплаты. Ранее бесплатные пересадки были доступны только на разных маршрутах.

Билеты с лимитом поездок

Билет на одну и две поездки подорожают на один рубль и будут стоить 61 и 122 рублей соответственно.

Билет на 60 поездок подорожает до 2400 рублей (+5,5 рублей за поездку, было 2070 рублей)

Билеты без лимита поездок

  • 1 сутки — 265 рублей (было 240)
  • 3 суток — 500 (было 455)
  • 30 дней — 2360 (было 2245)
  • 90 дней — 5710 (было 5430)
  • 365 дней — не изменится (19500)

С июля эти проездные (в том числе на 365 дней) можно будет активировать не сразу, а в течение 10 дней после покупки.

Льготные билеты для школьников и студентов

  • 1 месяц (автобус) — 280 рублей (было 270)
  • 1 месяц (метро) — 435 рублей (было 415)
  • 3 месяца — без изменений (810 автобус, 1245 метро)

С 1 мая билеты для школьников и студентов будут действительны в течение 30 дней независимо от даты пополнения.

Почему всё дорожает

Причину повышения департамент транспорта объяснил повышением затрат на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие выросли — у метро на 13%, у наземного транспорта на 16%. Кроме того, в2022-2023 годах планируется закупить более 150 трамваев, 1300 электробусов, около 700 вагонов метро, около 900 вагонов пригородных электропоездов.

Читайте также
Абонемент для безлимитных поездок на общественном транспорте и такси начали тестировать в Москве
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
общественный транспорт, оплата проезда, контролеры, автобусы
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Проезд в общественном транспорте подорожает с января 2022 года. Но есть и хорошие новости Истории
Михайловский пруд огородили, чтобы очистить дно от ила. Да — прямо зимой. На это есть несколько причин Истории
Пространство для коллективной работы «Точка кипения» открывается в Культурном центре «Зеленоград». Истории
Абонемент для безлимитных поездок на общественном транспорте и такси начали тестировать в Москве. Внутри Зеленограда он пока невыгоден Истории
Почтовое отделение в 4 микрорайоне закроется на капитальный ремонт Новости
Открытие социального центра в здании недостроенного «аквапарка» задерживается. Похоже, надолго Истории
Покупатели новостроек в микрорайоне ЦИЭ будут «испытывать определенные неудобства» со школами, детсадами и парковками Истории
Таблички с латинскими буквами появляются на зеленоградских домах. Это показатель энергоэффективности — вот что он значит Ответы
Кафе Mill открылось на площади Юности. В меню — пицца, роллы, поке, паста и десерты Новости
Легковая машина врезалась в снегоуборочную возле Крюковской эстакады Новости
«Высылаем группу охотников для сжигания домов». Как по приказу Сталина в 1941 году сжигали Крюково и Алабушево Истории
Почему в Зеленограде так много бездомных животных и что с ними делать: забирать в приюты, стерилизовать и отпускать или усыплять? Истории
Фестиваль «Путешествие в Рождество» — в 16-м микрорайоне Афиша
«Понимаете ценность нашего танка? Его могут увезти куда-нибудь, но он должен остаться в Зеленограде». Как танк в Школьном озере нашли в первый раз, почему не подняли сразу и чем может закончиться новый поиск Истории
Легендарная «Матрица» возвращается на киноэкраны сети «Синема Парк». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты в кино Афиша
Кулинария «Брецель» открылась в 12-м микрорайоне Новости
Сделать новогоднюю фотозону в подъездах жилых домов Истории
Магазин «Дикси» в третьем микрорайоне закрывается Новости
Сайт недвижимости ЦИАН запретил сдавать жилье «только славянам». Риелтор считает, что запретом писать какие-то слова в рекламе проблему не решить Истории
Почему в 400-м экспрессе редко появляются контролеры? Ответы
В медицинском центре «Литех Зеленоград» открыты новые вакансии Реклама
В каких домах Зеленограда будут делать капитальный ремонт и менять лифты в 2022 и 2023 годах Истории
Ночные «Ласточки-экспрессы» пустят между Москвой и Зеленоградом по выходным Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру