Проезд в городском общественном транспорте подорожает со 2 января 2022 года. Хотя подорожание — это плохо, но есть и хорошие новости: например, появились билеты ТАТ на три месяца и год, которые позволят ездить по старой цене, а пересадка в течение 90 минут на одном маршруте наземного транспорта станет бесплатной.
Проездной ТАТ на 30 дней подорожает до 1400 рублей (было 1240).
Появятся проездные ТАТ на 90 дней за 3720 рублей и на 365 дней — за 14000 рублей. То есть, покупая билет сразу на три месяца, вы сохраните стоимость проезда 2021 года.
Одна поездка по тарифу «Кошелёк» по карте «Тройка» подорожает с 42 до 46 рублей. При оплате банковской картой проезд подорожает с 46 до 51 рубля. А вот при оплате с помощью Face Pay цена не изменится (46).
По тарифу «90 минут» — с 65 до 69 рублей.
Владельцы персонализированной «Тройки» теперь смогут бесплатно совершать пересадку на одном маршруте наземного транспорта в течение 90 минут с первой оплаты. Ранее бесплатные пересадки были доступны только на разных маршрутах.
Билет на одну и две поездки подорожают на один рубль и будут стоить 61 и 122 рублей соответственно.
Билет на 60 поездок подорожает до 2400 рублей (+5,5 рублей за поездку, было 2070 рублей)
- 1 сутки — 265 рублей (было 240)
- 3 суток — 500 (было 455)
- 30 дней — 2360 (было 2245)
- 90 дней — 5710 (было 5430)
- 365 дней — не изменится (19500)
С июля эти проездные (в том числе на 365 дней) можно будет активировать не сразу, а в течение 10 дней после покупки.
- 1 месяц (автобус) — 280 рублей (было 270)
- 1 месяц (метро) — 435 рублей (было 415)
- 3 месяца — без изменений (810 автобус, 1245 метро)
С 1 мая билеты для школьников и студентов будут действительны в течение 30 дней независимо от даты пополнения.
Причину повышения департамент транспорта объяснил повышением затрат на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие выросли — у метро на 13%, у наземного транспорта на 16%. Кроме того, в2022-2023 годах планируется закупить более 150 трамваев, 1300 электробусов, около 700 вагонов метро, около 900 вагонов пригородных электропоездов.