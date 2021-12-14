Тариф «Кошелёк»

Одна поездка по тарифу «Кошелёк» по карте «Тройка» подорожает с 42 до 46 рублей. При оплате банковской картой проезд подорожает с 46 до 51 рубля. А вот при оплате с помощью Face Pay цена не изменится (46).

По тарифу «90 минут» — с 65 до 69 рублей.

Владельцы персонализированной «Тройки» теперь смогут бесплатно совершать пересадку на одном маршруте наземного транспорта в течение 90 минут с первой оплаты. Ранее бесплатные пересадки были доступны только на разных маршрутах.