Абонемент для безлимитных поездок на общественном транспорте и такси начали тестировать в Москве. Внутри Зеленограда он пока невыгоден 14.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Началось тестирование нового способа оплаты проезда по городу — безлимитный абонемент на общественный транспорт и фиксированное число поездок на такси в одном предложении — подписки «МультиТранспорт». Можно записаться на тестирование. Правда, для поездок по Зеленограду он пока не слишком выгоден.

Сейчас предлагается три варианта абонемента «МультиТранспорт». Все включают в себя 30 дней безлимита на городском транспорте и отличаются только числом поездок на такси до метро:

  • Мини — пять поездок на такси, цена 3000 рублей
  • Стандарт — десять поездок на такси, цена 4000
  • Макс — двадцать поездок на такси, цена 6000

Абонемент действует на всех видах городского транспорта — автобус, метро, МЦК, трамвай, монорельс и зона «Центральная» МЦД. Поездки на такси в рамках подписки ограничены протяженностью до 5 км и стоимостью до 600 рублей по тарифу «Эконом».

Пока идёт тестирование подписки — подать заявку на участие можно на сайте multitransport.mosmetro.ru.

Подписка привязывается к банковской карте или к Apple Pay / Google Pay. Когда поездка оплачивается именно этой картой, деньги не списываются.

В будущем в «МультиТранспорт» планируют включить сервисы каршеринга, проката велосипедов и расширить зону действия абонемента на поездки на МЦД в Московской области (вероятно, имеется в виду зона «Пригород»).

Для зеленоградцев подписки пока не кажутся актуальными по следующим причинам:

  • электрички в подписку не включены (ждем запуска МЦД в 2023 году)
  • ограничения на поездки на такси не позволяет доехать на такси до метро (это больше пяти километром, да и в 600 рублей вряд ли укладывается)
  • для поездок только внутри Зеленограда безлимитный проездной на автобус стоит гораздо дешевле подписки (1240 рублей) и даже пять поездок на такси по городу не сделают абонемент выгодней

Поэтому пока «МультиТранспорт» актуален только для зеленоградцев, которые ездят в Москве на метро и такси — «Единый» на 30 дней стоит 2245 и даже пять коротких поездок на такси по Москве могут сделать абонемент выгодным.

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Метки:
общественный транспорт, оплата проезда, контролеры, такси
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