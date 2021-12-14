Началось тестирование нового способа оплаты проезда по городу — безлимитный абонемент на общественный транспорт и фиксированное число поездок на такси в одном предложении — подписки «МультиТранспорт». Можно записаться на тестирование. Правда, для поездок по Зеленограду он пока не слишком выгоден.

Сейчас предлагается три варианта абонемента «МультиТранспорт». Все включают в себя 30 дней безлимита на городском транспорте и отличаются только числом поездок на такси до метро:

Мини — пять поездок на такси, цена 3000 рублей

Стандарт — десять поездок на такси, цена 4000

Макс — двадцать поездок на такси, цена 6000

Абонемент действует на всех видах городского транспорта — автобус, метро, МЦК, трамвай, монорельс и зона «Центральная» МЦД. Поездки на такси в рамках подписки ограничены протяженностью до 5 км и стоимостью до 600 рублей по тарифу «Эконом».

Пока идёт тестирование подписки — подать заявку на участие можно на сайте multitransport.mosmetro.ru.

Подписка привязывается к банковской карте или к Apple Pay / Google Pay. Когда поездка оплачивается именно этой картой, деньги не списываются.