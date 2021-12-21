Почему дорожает проезд

Это связано с тем, что Москва и Московская область проиндексировали стоимость проезда: по Москве до Ховрино до 42 рублей, по одной пригородной зоне увеличится до 27 рублей за зону. Основание: постановление правительства Москвы и распоряжение комитета по ценам Московской области

В прошлый раз цены на проезд в электричках повысили со 2 января 2021 года. Тогда разовый проезд в обычной электричке от Крюково до Ленинградского вокзала подорожал сильней: на обычных электричках со 120 до 130 рублей (+10), в «Ласточке-экспресс» — со 198 до 215 рублей (+17).

Также с начала 2022 года дорожает проезд на автобусах и метро.