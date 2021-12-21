Проезд на электричках подорожает со 2 января. Вот какие будут новые цены 21.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Стоимость абонементов и разовых билетов на электрички вырастет со 2 января 2022 года. О новых тарифах на проезд рассказали в МТППК.

Разовые билеты

На поездах 6000-й нумерации (обычные электрички и «Ласточки-комфорт») разовый билет по маршруту Москва-Крюково будет стоить 135 рублей (на 5 рублей дороже). Билеты для всех станций.

На поездах 7000-й нумерации («Ласточки-экспресс») разовый билет по маршруту Москва-Крюково будет стоить 225 рублей (+10). Билеты для всех станций.

Абонементы

Вот примеры изменений цены некоторых абонементов на 30 дней по маршруту Москва-Крюково:

  • Рабочий день: на обычных электричках — 3396 (+124), на «экспрессе» — 5775 (+255)
  • Ежедневно: на обычных электричках — 4044 (+148), на «экспрессе» — 6875 (+305)
  • 10 поездок: на обычных электричках — 1260 (+50), на «экспрессе» — 2130 (+95)

Все новые цены опубликованы на сайте МТППК.

Почему дорожает проезд

Это связано с тем, что Москва и Московская область проиндексировали стоимость проезда: по Москве до Ховрино до 42 рублей, по одной пригородной зоне увеличится до 27 рублей за зону. Основание: постановление правительства Москвы и распоряжение комитета по ценам Московской области

В прошлый раз цены на проезд в электричках повысили со 2 января 2021 года. Тогда разовый проезд в обычной электричке от Крюково до Ленинградского вокзала подорожал сильней: на обычных электричках со 120 до 130 рублей (+10), в «Ласточке-экспресс» — со 198 до 215 рублей (+17).

Также с начала 2022 года дорожает проезд на автобусах и метро.

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Метки:
электричка, общественный транспорт, оплата проезда, контролеры
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