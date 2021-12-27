Боулинг на восемь дорожек (снова) открылся в Зеленограде 27.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Боулинг-бар Bowler открылся в Зеленограде — на прежнем месте, где был и раньше — Панфиловский проспект, дом 10, строение 1. Здесь восемь дорожек, спорт-бар, детская игровая. Парковка бесплатная есть, но очень небольшая.

Стоимость за час за одну дорожку — 600-800 рублей по будням; 1400 — в пятницу вечером и по выходным. На одной дорожке комфортно играть максимум четырем людям. Боулинг работает с понедельника по четверг с 12 до 23, в субботу и воскресенье с 11 до полуночи. Бронь — в директе инстаграма @bowler_zel.

В боулинг смогут играть взрослые и дети от девяти лет. Вес самого маленького шара — три килограмма. За каждой из восьми дорожек поставят столик. Для компаний до 12 человек — отдельный закуток.

В спорт-баре обещают транслировать знаковые матчи и соревнования, в том числе те, которые нельзя посмотреть в общедоступном эфире. В меню акцент на разливном пиве и закусках к нему.

Раньше в этом здании работал боулинг-клуб Fresh и лазертаг Q-Zel, но весной 2020 года, в разгар пандемии, они закрылись. Тогда мэрия запретило деятельность всех развлекательных заведений. С тех пор помещение частично сдавали под склад и офис, но оборудование для боулинга не демонтировали.

Читайте также
Единственный боулинг Зеленограда закрылся из-за карантина. Почему не помогли государственные меры поддержки
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
активный отдых, боулинг
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Новостройку «для обманутых дольщиков» в 9 микрорайоне сдали в эксплуатацию под новым номером Новости
Боулинг на восемь дорожек (снова) открылся в Зеленограде Новости
Переход у детской поликлиники через улицу Каменка оборудуют островком безопасности и поставят камеру Новости
Перед «зебрами» на улице Радио сделают шумовые полосы Новости
Производственный комплекс построит в Восточной коммунальной зоне компания «Первый домостроительный комбинат». Что именно будут производить, пока неизвестно Новости
«Лиза алерт» ищет родственников попавшего в зеленоградскую больницу Игоря Пискуненко. Помогите найти Новости
«Наша повестка — воспитание, образование, здравоохранение, безопасная и благоприятная среда». «Совет отцов» приглашает кандидатов в муниципальные депутаты Истории
Женщина погибла в 9-м микрорайоне при пожаре в квартире Новости
В Крюково пропала 32-летняя Екатерина Ходунова — нужна помощь добровольцев. Помогите найти Новости
Водитель врезался в отбойник напротив МЖК и сделал сальто в кювет. Видео происшествия появилось в открытом доступе Новости
Рекомендации по безопасному движению во дворах разработали в Москве. Вот как может измениться ваш двор Истории
Новые услуги типографии «Никсон-Принт». Теперь делают световые вывески, оформляют витрины и подарочные коробки под заказ Реклама
Вижу, как в Зеленограде вырубают здоровые деревья. Что я могу сделать? Истории
Полная история зеленоградского регби: от первых игр на картофельном поле до одного из самых массовых видов спорта в городе Истории
На пересечении Ленинградского шоссе и «малой бетонки» отменили левые повороты. Водители возмущены Новости
Сгорел частный дом в Алабушево. Cемье с двумя детьми нужна помощь стройматериалами и не только Новости
В Крюково оказались самые низкие цены на аренду жилья среди московских районов Новости
Хоккейная команда «Звезда России» объединила поколения в игре — рассказываем о гала-матче, прошедшем на Красной площади Реклама
Три зеленоградские школы улучшили позиции в рейтинге по поступаемости в лучшие вузы России Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Собянину разрешили избраться мэром третий раз Новости
Проезд на электричках подорожает со 2 января. Вот какие будут новые цены Истории
Заработали две новые многофункциональные заправки на М-11 возле Шереметьево. Вот что там есть, кроме топлива Истории
Можно ли детям не ходить в школу при сильных морозах? Ответы
© 1997–2021 Зеленоград.ру