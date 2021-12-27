Стоимость за час за одну дорожку — 600-800 рублей по будням; 1400 — в пятницу вечером и по выходным. На одной дорожке комфортно играть максимум четырем людям. Боулинг работает с понедельника по четверг с 12 до 23, в субботу и воскресенье с 11 до полуночи. Бронь — в директе инстаграма @bowler_zel.

В боулинг смогут играть взрослые и дети от девяти лет. Вес самого маленького шара — три килограмма. За каждой из восьми дорожек поставят столик. Для компаний до 12 человек — отдельный закуток.

В спорт-баре обещают транслировать знаковые матчи и соревнования, в том числе те, которые нельзя посмотреть в общедоступном эфире. В меню акцент на разливном пиве и закусках к нему.

Раньше в этом здании работал боулинг-клуб Fresh и лазертаг Q-Zel, но весной 2020 года, в разгар пандемии, они закрылись. Тогда мэрия запретило деятельность всех развлекательных заведений. С тех пор помещение частично сдавали под склад и офис, но оборудование для боулинга не демонтировали.