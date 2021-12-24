Детские сады и школы снова эвакуируют из-за угрозы минирования 24.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Детсадовцев из корпуса 205Б эвакуировали в соседнее здание своей школы 618. Об этом «Зеленоград.ру» сообщили обеспокоенные родители. Днём в четверг, 23 декабря, они получили сообщение, что ребёнка нужно забрать домой в связи с неучебной эвакуаций. От других родителей они узнали о тех же мероприятиях в других корпусах той же школы в 4-м микрорайоне. Мы выяснили, в связи с чем проводилась эвакуация.

В полиции подтвердили, что правоохранительные органы получили информацию о поступившей угрозе минирования образовательных учреждений. Как именно она поступила — по телефону, электронной почте, другим способом, — неизвестно. Сколько и какие именно детские сады и школы эвакуировали в Москве в целом и Зеленограде в частности, также не сообщают, но уточняют, что здания были обследованы, взрывных устройств не найдено.

В школе 618 категорически отказались комментировать ситуацию. Уже после публикации этой новости департамент образования прислал комментарий директора: «23 декабря поступило сообщение о минировании школы. Администрация передала информацию правоохранительным органам и незамедлительно провела эвакуацию в соседние здания физкультурно-оздоровительного комплекса и школы. Тех ребят, у которых в это время уроки уже закончились, отпустили домой. Правоохранительные органы оперативно прибыли на место и обследовали здание. Подозрительных предметов не нашли. В настоящее время школа работает в штатном режиме».

В тот же день эвакуировали школы в Красноярске и Астрахани, а накануне — в Уфе и Белгороде. Все сообщения о минировании оказались ложными. Теперь «террористы» используют тик-ток и телеграм.

Детсады и школы, и не только их, массово «минировали» по телефону и электронной почте в конце 2019 года вплоть до зимних каникул. Со следующего января всё повторилось. Например, Зеленоградский суд за первый месяц года эвакуировали восемь раз. С наступлением пандемии и вводом ограничительных мер угрозы прекратились. Все сообщения также были ложными.

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Метки:
происшествия, микрорайон 4, школы, микрорайон 2, ложное сообщение об акте терроризма, эвакуация
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