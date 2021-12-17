Открытие лыжного сезона — 18 декабря на лыжероллерной трассе в 7-м микрорайоне
Пункты проката лыж в Зеленограде не открылись к сезону. Раньше они работали в ФОКах «Радуга» и «Савёлки» в 8 и 6 микрорайонах.
Пункты проката перестали работать после того, как спортивные комплексы перешли из ведения Центра физической культуры и спорта (ЦФКиС) к ГБУ «Мосспортобъект». Откроются ли снова пункты проката — неизвестно.
Других лыжных баз в городе нет или мы их не нашли. Если вы знаете, где в Зеленограде можно взять лыжи напрокат, напишите: в ватсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Лекция-дегустация и мастер-класс проекта «Кубометръ чая» — 22 декабря в библиотеке в корпусе 1106. Приглашает клуб друзей «Зеленоград.ру» Афиша
«От близкого разрыва весь дом задрожал — от смерти всех спасла большая русская печка». Избранные главы из книги Николая Нибура «Горетовские рассказы» Истории
Квартиру, в которой употребляли наркотики, нашли полицейские в 4 микрорайоне. Наркоманам грозит административное наказание, а хозяйке квартиры — уголовное Истории
«Чайный дом Ци Данилы Мастера» открылся в 5 микрорайоне. Внутри — редкие чаи, душевные беседы, творческие встречи и семинары Истории
Мюзикл «Лукоморье». Новогоднее представление в Культурном центре «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Срок действия QR-кода для переболевших ковидом продлили до года, а срок действия ПЦР-теста сократили на сутки Новости
Михайловский пруд огородили, чтобы очистить дно от ила. Да — прямо зимой. На это есть несколько причин Истории
Открытие социального центра в здании недостроенного «аквапарка» задерживается. Похоже, надолго Истории