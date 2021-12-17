Зеленоград остался без проката лыж 17.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Пункты проката лыж в Зеленограде не открылись к сезону. Раньше они работали в ФОКах «Радуга» и «Савёлки» в 8 и 6 микрорайонах.

Пункты проката перестали работать после того, как спортивные комплексы перешли из ведения Центра физической культуры и спорта (ЦФКиС) к ГБУ «Мосспортобъект». Откроются ли снова пункты проката — неизвестно.

Других лыжных баз в городе нет или мы их не нашли. Если вы знаете, где в Зеленограде можно взять лыжи напрокат, напишите: в ватсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru

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Метки:
спорт, лыжи, прокат
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