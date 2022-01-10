Прокат лыж снова открылся в спорткомплексах «Савёлки» и «Радуга» 10.01.2022 ZELENOGRAD.RU

На территории спортивных комплексов «Савёлки» (Озёрная аллея, 2) и «Радуга» (8-й микрорайон, проезд 474, дом 3 строение 1) начал работать прокат спортинвентаря. Первый час аренды лыж стоит 170 рублей, последующие — 100. Сутки аренды обойдутся в 700. С собой нужно взять паспорт и залог: водительское удостоверение, СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства), пенсионное удостоверение или 5000 рублей. Члены одной семьи могут взять два комплекта инвентаря, оставив один документ в залог.

В «Савёлках» прокат работает с 9:00 до 18:00. В «Радуге» — с 9:00 до 21:00. Размерный ряд ботинок: от 36 до 45 размера.

Летом там же будет работать прокат велосипедов, самокатов и палок для скандинавской ходьбы.

Раньше эти пункты проката перестали работать после того, как спортивные комплексы перешли из ведения Центра физической культуры и спорта (ЦФКиС) к ГБУ «Мосспортобъект».

Если вы знаете, где ещё в Зеленограде можно взять лыжи напрокат, напишите: в ватсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru

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Метки:
спорт, лыжи, активный досуг, прокат
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