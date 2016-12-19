Пункты проката лыж открылись в физкультурно-оздоровительных комплексах «Савёлки» и «Радуга» (6 и 8 микрорайоны). Здесь можно арендовать ботинки, лыжи и палки к ним. Zelenograd.ru выяснил, как работают пункты в этом году, какая экипировка есть в наличии и на каких условиях её можно взять в прокат.

В обоих пунктах первый час проката стоит 150 рублей, каждый последующий — 100 рублей. Можно взять комплект на сутки, это обойдётся в 600 рублей. В комплект входят лыжи с палками и ботинки. Для заключения договора при себе нужно иметь паспорт.

Пункт проката в ФОК «Савёлки» (6 микрорайон) по будням открыт с 10 до 16 часов, в выходные и праздничные дни — с 10 до 18. За каждый комплект необходимо оставлять залог: либо 5 тысяч рублей, либо водительское удостоверение, никакие другие документы не подойдут. В прокате есть ботинки от 36-го до 46-го размера, самые короткие лыжи — 150 сантиметров. Клиенты проката могут воспользоваться раздевалками комплекса и ячейками для временного хранения вещей, запирающимися на ключ. Телефон для справок: 8(499)735-4120.

ФОК «Савёлки» располагается на Озёрной аллее, дом 2, а ближайшие к нему лыжные трассы есть на Городском пруду, в лесу возле плотины, у стадиона «Ангстрем». Можно доехать и до новой лыжероллерной трассы за горбольницей № 3.

Лыжный прокат в ФОК «Радуга» (8 микрорайон) работает ежедневно с 9 до 21 часов. Залог за один комплект, как и в прошлом году, 3 тысячи рублей, или также можно оставить водительское удостоверение. В наличии ботинки от 37-го до 43-го размера, самые короткие лыжи — 185 сантиметров. Камер хранения, ячеек и раздевалки нет. В пункте проката стоят скамейки, на которых и переобуваются лыжники. Телефон для справок: 8 (499) 710-77-30.

Пункт проката расположен на краю леса близ корпуса 815А и улицы Железнодорожная. Ближайшая лыжня начинается там же и проходит по всему лесопарку в окрестностях Малино, озера Щепкино болото, до самой Озёрной аллеи.