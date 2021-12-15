СТО Зеленоград: спонсор темы
Район Савелки вышел в «лидеры» по приросту ДТП за год в Москве 15.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Район Савелки за 11 месяцев текущего года показал самых высокий результат по приросту дорожно-транспортных происшествий. Здесь произошло на 81% больше аварий, чем за аналогичный период 2020 года.

По данным ГИБДД, всего в районе с января по ноябрь произошло 29 ДТП. Основными причинами ДТП было столкновение транспортных средств (12) и наезд на пешехода (9). Всего пострадавших в ДТП за 11 месяцев — 31 человек. Есть один погибший — в мае на Озерной аллее.

В целом в Москве по сравнению с прошлым годом замечен значительный рост дорожных аварий. Однако, как пишет Коммерсант, опрошенные им эксперты предлагают сравнивать показатели не с 2020, ковидным, годом, а с предыдущим, 2019-м.

«Ничего критичного в этих цифрах не вижу, ведь речь идет о сравнении аварийности с 2020 годом, когда на дорогах в принципе было мало машин. В Москве за год не произошло ничего, чтобы могло привести к резкому ухудшению ситуации», — приводит газета слова главы экспертного центра «Пробок.нет» Александра Шумского.

Причина такого роста числа ДТП в районе Савёлки, неизвестна.

Читайте также
Сотрудник зеленоградского мотобатальона МЧС погиб в ДТП на Озерной аллее
Материалы для водителей редакции «Зеленоград.ру» помогает делать СТО Зеленоград - у них современное оборудование для шиномонтажа и качественного восстановления колесных дисков, сухой склад с оптимальными условиями для хранения сезонной резины и мотоциклов. А ещё эвакуатор, подменное авто, покрасочная камера, все виды работ по диагностике и ремонту, любая страховка и многое другое. Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33. Телефон: 8-499-490-45-26. Подписывайтесь на социальные сети СТО Зеленоград, чтобы не пропустить интересные акции: вконтакт, фейсбук, инстаграм, ютьюб.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дтп, гибдд, район савелки
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Проезд в общественном транспорте подорожает с января 2022 года. Но есть и хорошие новости Истории
Корпоративы и дни рождения для взрослых в «Космосе» — аренда залов и вкусная еда Реклама
Михайловский пруд огородили, чтобы очистить дно от ила. Да — прямо зимой. На это есть несколько причин Истории
Пространство для коллективной работы «Точка кипения» открывается в Культурном центре «Зеленоград». Истории
Абонемент для безлимитных поездок на общественном транспорте и такси начали тестировать в Москве. Внутри Зеленограда он пока невыгоден Истории
Почтовое отделение в 4 микрорайоне закроется на капитальный ремонт Новости
Открытие социального центра в здании недостроенного «аквапарка» задерживается. Похоже, надолго Истории
Покупатели новостроек в микрорайоне ЦИЭ будут «испытывать определенные неудобства» со школами, детсадами и парковками Истории
Таблички с латинскими буквами появляются на зеленоградских домах. Это показатель энергоэффективности — вот что он значит Ответы
Кафе Mill открылось на площади Юности. В меню — пицца, роллы, поке, паста и десерты Новости
Легковая машина врезалась в снегоуборочную возле Крюковской эстакады Новости
«Высылаем группу охотников для сжигания домов». Как по приказу Сталина в 1941 году сжигали Крюково и Алабушево Истории
Почему в Зеленограде так много бездомных животных и что с ними делать: забирать в приюты, стерилизовать и отпускать или усыплять? Истории
Фестиваль «Путешествие в Рождество» — в 16-м микрорайоне Афиша
«Понимаете ценность нашего танка? Его могут увезти куда-нибудь, но он должен остаться в Зеленограде». Как танк в Школьном озере нашли в первый раз, почему не подняли сразу и чем может закончиться новый поиск Истории
Легендарная «Матрица» возвращается на киноэкраны сети «Синема Парк». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты в кино Афиша
Кулинария «Брецель» открылась в 12-м микрорайоне Новости
Сделать новогоднюю фотозону в подъездах жилых домов Истории
Магазин «Дикси» в третьем микрорайоне закрывается Новости
Сайт недвижимости ЦИАН запретил сдавать жилье «только славянам». Риелтор считает, что запретом писать какие-то слова в рекламе проблему не решить Истории
Почему в 400-м экспрессе редко появляются контролеры? Ответы
В медицинском центре «Литех Зеленоград» открыты новые вакансии Реклама
В каких домах Зеленограда будут делать капитальный ремонт и менять лифты в 2022 и 2023 годах Истории
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру