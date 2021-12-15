Район Савелки за 11 месяцев текущего года показал самых высокий результат по приросту дорожно-транспортных происшествий. Здесь произошло на 81% больше аварий, чем за аналогичный период 2020 года.

По данным ГИБДД, всего в районе с января по ноябрь произошло 29 ДТП. Основными причинами ДТП было столкновение транспортных средств (12) и наезд на пешехода (9). Всего пострадавших в ДТП за 11 месяцев — 31 человек. Есть один погибший — в мае на Озерной аллее.

В целом в Москве по сравнению с прошлым годом замечен значительный рост дорожных аварий. Однако, как пишет Коммерсант, опрошенные им эксперты предлагают сравнивать показатели не с 2020, ковидным, годом, а с предыдущим, 2019-м.

«Ничего критичного в этих цифрах не вижу, ведь речь идет о сравнении аварийности с 2020 годом, когда на дорогах в принципе было мало машин. В Москве за год не произошло ничего, чтобы могло привести к резкому ухудшению ситуации», — приводит газета слова главы экспертного центра «Пробок.нет» Александра Шумского.

Причина такого роста числа ДТП в районе Савёлки, неизвестна.