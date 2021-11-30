Дополнительный экспресс «Ласточка» назначили между Москвой и Клином. Он начнёт ходить по утрам в выходные с 12 декабря.

Из Москвы электричка будет отправляться в 8:36 и прибывать в Клин в 9:35. В пути поезд сделает четыре остановки: на станциях Химки, Сходня, Крюково (Зеленоград) и Подсолнечная (Солнечногорск).

Информацию о новом экспрессе в онлайн-сервисах «Яндрекс.Расписания» и «Туту.ру» ещё не разместили. Однако точно такой же ходит сейчас по рабочим дням — с одинаковым временем отправления, прибытия и теми же остановками.

В Зеленограде он останавливается на платформе №2 в 9:06, билет от Крюково до Клина стоит 358 рублей.

Дополнительный поезд поможет разгрузить следующий за ним тверской экспресс, уточняет перевозчик Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК).

«Сейчас по выходным пассажиры, следующие утром в Солнечногорск или Клин, уезжают на тверских экспрессах в 7:45 и 9:19. Назначение дополнительной „Ласточки“ до Клина более равномерно распределит пассажиров и позволит не ехать на востребованных у жителей и гостей Твери поездах», — объяснил генеральный директор компании Константин Воронцов.

МТППК также предлагает пользоваться мобильным приложением «РЖД Пассажирам» для поиска подходящего поезда, сохранения актуальных маршрутов и мгновенной оплаты с помощью Apple Pay и Google Pay.