Кафе mill открылось на площади Юности. Меню небольшое, но разнообразное. В нём семь видов пиццы, роллы, закуски, поке, ньокки, паста, десерты, алкогольные и безалкогольные напитки.
Цены как в среднем московском кафе: капучино обойдётся в 230 рублей, пицца диаметром 23 сантиметра — в 530-570 рублей.
Время работы — с 12:00 до 0:00. До 19 декабря — скидка 15%.
Кафе заняло первый этаж бывшего «Андерсона», но за счёт высоких потолков помещение удалось разделить на два уровня.
Mill — проект создателей Brunch Time — ещё одного кафе по соседству, которое открылось чуть больше года назад. В декабре откроется ещё один их проект — сервис доставки еды Prime food.
Концепцию нового заведения команда Mill тщательно скрывала, а все варианты на время ремонта вывесила на окнах. Дальше всех от истины оказался зампрефекта Зеленограда, сообщивший, что откроется бургерная премиум-класса.