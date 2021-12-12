Кафе Mill открылось на площади Юности. В меню — пицца, роллы, поке, паста и десерты 12.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Кафе mill открылось на площади Юности. Меню небольшое, но разнообразное. В нём семь видов пиццы, роллы, закуски, поке, ньокки, паста, десерты, алкогольные и безалкогольные напитки.

Цены как в среднем московском кафе: капучино обойдётся в 230 рублей, пицца диаметром 23 сантиметра — в 530-570 рублей.

Время работы — с 12:00 до 0:00. До 19 декабря — скидка 15%.

Кафе заняло первый этаж бывшего «Андерсона», но за счёт высоких потолков помещение удалось разделить на два уровня.

Mill — проект создателей Brunch Time — ещё одного кафе по соседству, которое открылось чуть больше года назад. В декабре откроется ещё один их проект — сервис доставки еды Prime food.

Концепцию нового заведения команда Mill тщательно скрывала, а все варианты на время ремонта вывесила на окнах. Дальше всех от истины оказался зампрефекта Зеленограда, сообщивший, что откроется бургерная премиум-класса.

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Метки:
рестораны и кафе, площадь юности, новое место, дом 2
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