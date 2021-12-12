Mill — проект создателей Brunch Time — ещё одного кафе по соседству, которое открылось чуть больше года назад. В декабре откроется ещё один их проект — сервис доставки еды Prime food.

Концепцию нового заведения команда Mill тщательно скрывала, а все варианты на время ремонта вывесила на окнах. Дальше всех от истины оказался зампрефекта Зеленограда, сообщивший, что откроется бургерная премиум-класса.