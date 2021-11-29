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Светофор начали устанавливать на переходе через Московский проспект возле остановки «Дворец культуры» 29.11.2021 ZELENOGRAD.RU

На пешеходном переходе у автобусной остановки «Дворец культуры» на Московском проспекте устанавливают светофор. Пока неизвестно, когда он заработает. Сейчас рядом с этим переходом — лежачие полицейские. Вероятно, после включения светофора их уберут.

О планах поставить его на «зебре» между 3-й и 6-м микрорайонами (корпусами 352 и 604) городская администрация сообщила ещё в январе. Этот нерегулируемый переход попал в статистику повышенной аварийности, поскольку было несколько наездов на пешеходов. В частности, два года назад здесь сбили 58-летнюю местную жительницу. Позже она скончалась в больнице, не выходя из комы.

Анализ аварийности на зеленоградских дорогах в 2020 году показал, что по сравнению с предшествовавшим годом стало больше раненых и погибших — и часто из-за наезда на пешеходов.

После нескольких громких ДТП со смертью пешеходов на нерегулируемых «зебрах» специалисты предложили дополнительно оборудовать светофорами переходы, где больше двух-трёх полос движения. Комиссия по безопасности дорожного движения при префектуре одобрила эту идею. На многих широких нерегулируемых переходах это уже сделали.

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В июне этого года префектура обнародовала план мероприятий, призванных повысить безопасность пешеходов и водителей в 2021—2022 годах и дальше — с неопределенным пока сроком.

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Метки:
микрорайон 3, безопасность дорожного движения, пешеходный переход, микрорайон 6, светофор, московский проспект
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Обсуждение
Ольга Каплина
Вчера, 22:56
Наконец, очень опасный переход, еще и на пригорке расположен, и водителям и пешеходам иногда плохо видно друг друга. Может быть хуже будет в плане пробок, но безопаснее для пешеходов.
Юрий Евстифеев
13 часов назад
"Анализ аварийности на зеленоградских дорогах в 2020 году показал, что по сравнению с предшествовавшим годом стало больше раненых и погибших — и часто из-за наезда на пешеходов.
После нескольких громких ДТП со смертью пешеходов на нерегулируемых «зебрах» специалисты предложили..." Теперь аналогично нужно несколько инвалидов на ж/д переходе между старым и новым городом чтобы сделали навес из пластика? Есть добровольцы? Или морду бить префекту?!
Sebastian Pereyra
7 часов назад
Ещё жители пятого района ждут обещанный светофор на переходе от торгового центра к остановке 400-х...
Для этого наверное кого-то на этом переходе нужно укатать в асфальт?
Алексей Абрек
4 часа назад
Вы не осатанели, люди? И так Московский проспект в 5 районе стоит из-за этого перехода! А светофор пешеходный поставите - так они и на красный бегать станут: им жеж надо!
Лучше голосуйте, чтобы там надземный запупырили... Нехай там бегают!!!
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