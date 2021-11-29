О планах поставить его на «зебре» между 3-й и 6-м микрорайонами (корпусами 352 и 604) городская администрация сообщила ещё в январе. Этот нерегулируемый переход попал в статистику повышенной аварийности, поскольку было несколько наездов на пешеходов. В частности, два года назад здесь сбили 58-летнюю местную жительницу. Позже она скончалась в больнице, не выходя из комы.

Анализ аварийности на зеленоградских дорогах в 2020 году показал, что по сравнению с предшествовавшим годом стало больше раненых и погибших — и часто из-за наезда на пешеходов.

После нескольких громких ДТП со смертью пешеходов на нерегулируемых «зебрах» специалисты предложили дополнительно оборудовать светофорами переходы, где больше двух-трёх полос движения. Комиссия по безопасности дорожного движения при префектуре одобрила эту идею. На многих широких нерегулируемых переходах это уже сделали.