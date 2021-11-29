На пешеходном переходе у автобусной остановки «Дворец культуры» на Московском проспекте устанавливают светофор. Пока неизвестно, когда он заработает. Сейчас рядом с этим переходом — лежачие полицейские. Вероятно, после включения светофора их уберут.
О планах поставить его на «зебре» между 3-й и 6-м микрорайонами (корпусами 352 и 604) городская администрация сообщила ещё в январе. Этот нерегулируемый переход попал в статистику повышенной аварийности, поскольку было несколько наездов на пешеходов. В частности, два года назад здесь сбили 58-летнюю местную жительницу. Позже она скончалась в больнице, не выходя из комы.
Анализ аварийности на зеленоградских дорогах в 2020 году показал, что по сравнению с предшествовавшим годом стало больше раненых и погибших — и часто из-за наезда на пешеходов.
После нескольких громких ДТП со смертью пешеходов на нерегулируемых «зебрах» специалисты предложили дополнительно оборудовать светофорами переходы, где больше двух-трёх полос движения. Комиссия по безопасности дорожного движения при префектуре одобрила эту идею. На многих широких нерегулируемых переходах это уже сделали.
В июне этого года префектура обнародовала план мероприятий, призванных повысить безопасность пешеходов и водителей в 2021—2022 годах и дальше — с неопределенным пока сроком.
После нескольких громких ДТП со смертью пешеходов на нерегулируемых «зебрах» специалисты предложили..." Теперь аналогично нужно несколько инвалидов на ж/д переходе между старым и новым городом чтобы сделали навес из пластика? Есть добровольцы? Или морду бить префекту?!
Для этого наверное кого-то на этом переходе нужно укатать в асфальт?
Лучше голосуйте, чтобы там надземный запупырили... Нехай там бегают!!!