Автомобиль сбил 58-летнюю зеленоградку, когда та переходила из шестого микрорайона в третий через Московский проспект по нерегулируемому пешеходному переходу. Через несколько дней женщина умерла в больнице.

Трагический инцидент произошел 17 сентября примерно в 19:45. Пострадавшую доставили в больницу, где провели полный осмотр и направили в реанимацию. У пациентки были множественные травмы и ушибы, тяжелейшая черепно-мозговая травма. Женщину поместили в медикаментозную кому.

Несмотря на все старания нейрохирургов и реаниматологов, ухудшение общего состояния пациентки прогрессировало, и 23 сентября она скончалась.

Местные жители рассказывают, что в районе этой бессветофорной «зебры» на Московском проспекте многие водители ведут себя неадекватно. Перед ней есть лежачий полицейский, установлены знаки пешеходного перехода и ограничения скорости до 20 километров, но иным водителям это всё не помеха: едут, не снижая скорости, неожиданно перестраиваются из одной полосы в другу, если впереди кто-то тормозит и т. д.

Почти половина читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, считают, что вместо наземного перехода здесь нужен надземный либо подземный. Некоторые читатели предлагают поставить здесь светофор с кнопкой, однако буквально в нескольких десятках метров от нерегулируемого перехода есть «зебра» со светофором.