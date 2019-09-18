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На переходе рядом с «Флейтой» автомобиль сбил женщину. Розыск очевидцев 18.09.2019 ZELENOGRAD.RU

Женщина попала под машину, когда переходила Московский проспект по нерегулируемой «зебре» из шестого в третий микрорайон. Автомобиль «Ниссан Альмера» под управлением 24-летнего москвича двигался в сторону Савёлкинского проезда.

От удара 58-летнюю зеленоградку отбросило на два метра. Сейчас она в тяжелом состоянии находится в реанимации в коме, сообщили Zelenograd.ru родные пострадавшей.

ДТП произошло около 19:45 во вторник, 17 сентября, сообщили нам в ГИБДД. Если вы были очевидцем произошедшего, позвоните в полицию по телефону 112 или напишите нам.

О происшествиях в Зеленограде и окрестностях читайте в специальной рубрике. Чтобы быть в курсе — подписывайтесь на группу во ВКонтакте.

Как еще обезопасить этот переход?
Поставить пешеходный светофор
Построить подземный или надземный переход
Мотивировать водителей снижать скорость и лучше освещать переход
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Обсуждение
Владислав М
3 часа назад
Почему нет варианта "Периодически штрафовать пешеходов, очевидно не убедившихся в безопасности перехода и вышедших на ПЧ"?

Соблюдение пешеходами 4.5 - единственный возможный способ повышения безопасности перехода. Все остальное - просто распил денег.
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