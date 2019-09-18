Женщина попала под машину, когда переходила Московский проспект по нерегулируемой «зебре» из шестого в третий микрорайон. Автомобиль «Ниссан Альмера» под управлением 24-летнего москвича двигался в сторону Савёлкинского проезда.

От удара 58-летнюю зеленоградку отбросило на два метра. Сейчас она в тяжелом состоянии находится в реанимации в коме, сообщили Zelenograd.ru родные пострадавшей.

ДТП произошло около 19:45 во вторник, 17 сентября, сообщили нам в ГИБДД. Если вы были очевидцем произошедшего, позвоните в полицию по телефону 112 или напишите нам.