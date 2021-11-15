В следующем году благоустроят парковку возле пересечения Московского проспекта и Никольского проезда — на выезде из Зеленограда, возле остановки 400-го. Заодно поставят забор по по периметру примыкающего к стоянке старого кладбища в Ржавках (Никольского). Огораживать саму парковку не планируют.

Плату за пользование парковкой брать не будут, сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре. Камеры видеонаблюдения тоже ставить не планируют. Сейчас это просто свободный асфальт, обычная уличная автостоянка без разметки. На ней собираются заменить асфальт, устроить освещение. Эти работы входят в проект благоустройства «Общественное пространство «Никольский проезд». В префектуре описали его так — «для организации проезда специальной техники и ограждения территории Никольского кладбища». То есть, возможно, стоянку будут использовать и для спецтехники.

Никольское кладбище действительно не огорожено. В позапрошлом году префектура направила обращение в департамент торговли и услуг (заведует в числе прочего кладбищами), «об ускорении мероприятий по оформлению земельных участков, прилегающих к Никольскому кладбищу, в пользование ГБУ „Ритуал“ для обеспечения технической возможности проведения благоустроительных работ». Улажены ли эти формальности, неизвестно, но с забором вопрос решили. Сейчас делают проект благоустройства.