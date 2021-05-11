Памятник с именами 47 погибших солдат поставили на старом Никольском кладбище 11.05.2021 ZELENOGRAD.RU

47 имён советских солдат, погибших при обороне Москвы, увековечено на новом памятнике — он установлен на кладбище при въезде в Зеленоград с Ленинградского шоссе. Это композиция из трех черных гранитных «стягов». Памятник считается символическим, но на Никольском кладбище действительно хоронили погибших во время Великой Отечественной войны. Он находится в ста метрах от остановки «Московский проспект», где останавливаются 400-е автобусы по пути в Москву.

Инициаторами установки памятника стали зеленоградки, уроженки деревни Савелки, мать и дочь Мария и Елена Рогачевы. Марии Николаевне 93 года. «Сколько себя помню, мы с мамой, навещая похороненных на Ржавском [Никольском] кладбище родственников, всегда обихаживали могилки павших воинов», рассказывала Елена Васильевна. 47 имен красноармейцев были установлены в ходе поисковой и архивной работы последних лет, сообщает префектура. На памятнике надпись: «Воинам Красной армии, погибшим при защите Москвы, захороненным на кладбище у деревни Большие Ржавки». Официально этот памятник называют кенотафом — надгробием над символической могилой.

Десять лет назад город увековечил имена всех солдат, лежащих в братской могиле у станции Крюково на Привокзальной площади. А на мемориале «Штыки» возле Зеленограда имен захороненных воинов, павших в боях за Москву в 1941—1942 годах, до сих пор нет. На скромном обелиске, стоявшем на этом месте, имена были, а потом их закрыл курган величественного памятника. Благодаря зеленоградскому краеведческому объединению «Земляки», эти имена и фамилии подтверждены документально.

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Метки:
памятники, кладбище, история войны
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