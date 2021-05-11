Десять лет назад город увековечил имена всех солдат, лежащих в братской могиле у станции Крюково на Привокзальной площади. А на мемориале «Штыки» возле Зеленограда имен захороненных воинов, павших в боях за Москву в 1941—1942 годах, до сих пор нет. На скромном обелиске, стоявшем на этом месте, имена были, а потом их закрыл курган величественного памятника. Благодаря зеленоградскому краеведческому объединению «Земляки», эти имена и фамилии подтверждены документально.