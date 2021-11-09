По данным следствия, одно из таких действий он совершил 1 апреля этого года в отношении 12-летней школьницы. Позднее стало известно, что то же самое он проделал перед её подругой. Одна из жертв сняла его манипуляции на камеру телефона и показала родителям, которые в тот же день написали заявление в полицию.

На следующий день после обращения в правоохранительные органы мужчину задержали, отследив по камерам видеонаблюдения в автобусе и далее, и провели очную ставку. Следователи полагали, что пострадавших от действий мужчины может быть больше, и просили сообщить об этом. О других жертвах говорили и заявившие на него девочки.

Как следует из электронной картотеки Зеленоградского суда, в мае его заключили под стражу и несколько раз продлевали эту меру пресечения вплоть до передачи уголовного дела в суд. Мужчину обвиняют в развратных действиях без применения насилия, совершённых в отношении двух лиц, достигших 12-летнего возраста, но не достигших 14 лет (часть 3 статьи 135 УК РФ). За это наказывают лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

В ходе предварительного расследования установили и допросили свидетелей, изъяли камеры видеонаблюдения с записями описанных действий, провели сложные судебные экспертизы, в том числе на психическое здоровье мужчины. Всё это создало доказательную базу для утверждения обвинения и передачи дела в суд, сообщает Следственный комитет.