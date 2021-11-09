Дело мужчины, обнажавшего гениталии перед девочками в автобусе, передали в суд 09.11.2021 ZELENOGRAD.RU

Завершилось расследование о развратных действиях 45-летнего мужчины в отношении несовершеннолетних девочек. Следствие утвердило обвинительное заключение и 9 ноября направило его в суд для рассмотрения по существу.

Мужчина садился напротив малолетних пассажирок в автобусе и открыто мастурбировал. По рассказу одной из пострадавших, не давал ей выйти, а потом долго махал ей в окно.

По данным следствия, одно из таких действий он совершил 1 апреля этого года в отношении 12-летней школьницы. Позднее стало известно, что то же самое он проделал перед её подругой. Одна из жертв сняла его манипуляции на камеру телефона и показала родителям, которые в тот же день написали заявление в полицию.

На следующий день после обращения в правоохранительные органы мужчину задержали, отследив по камерам видеонаблюдения в автобусе и далее, и провели очную ставку. Следователи полагали, что пострадавших от действий мужчины может быть больше, и просили сообщить об этом. О других жертвах говорили и заявившие на него девочки.

Как следует из электронной картотеки Зеленоградского суда, в мае его заключили под стражу и несколько раз продлевали эту меру пресечения вплоть до передачи уголовного дела в суд. Мужчину обвиняют в развратных действиях без применения насилия, совершённых в отношении двух лиц, достигших 12-летнего возраста, но не достигших 14 лет (часть 3 статьи 135 УК РФ). За это наказывают лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

В ходе предварительного расследования установили и допросили свидетелей, изъяли камеры видеонаблюдения с записями описанных действий, провели сложные судебные экспертизы, в том числе на психическое здоровье мужчины. Всё это создало доказательную базу для утверждения обвинения и передачи дела в суд, сообщает Следственный комитет.

Читайте также
Пассажир автобуса показал гениталии 12-летней девочке. Его задержали. Следователи ищут других пострадавших
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дети, суд, педофил
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Дело мужчины, обнажавшего гениталии перед девочками в автобусе, передали в суд Новости
На Ленинградке от МКАД до «Штыков» установили единый скоростной режим Новости
Автобус сбил школьницу на регулируемой «зебре» через Московский проспект Новости
Экспресс доставка зоотоваров по Зеленограду и Андреевке всего за 1 час. Бесплатная от суммы 999 рублей. Реклама
Как можно расширить тротуар на «старом мосту»? Ответы
Аномальные пробки образовались в «старом» городе. Вероятно, из-за ремонта дороги на Ленинградке перед Чашниково Новости
Как поезд на станции Крюково увез сто детсадовцев без родителей — и другие железнодорожные истории прошлого века Истории
В газете зеленоградской префектуры к лицу героя репортажа дорисовали маску Жизнь
Водителя жёстко задержали на площади Юности при попытке помешать эвакуации его машины. Это попало на видео Истории
Возле Фирсановского моста скопились большие пробки. С новым подрядчиком работ проблемы, как и с прошлым Новости
Архитектурный центр Зеленограда отказались признать объектом культурного наследия Истории
«Жилищник» уволил трех работников из-за отсутствия вакцинации. Это незаконно, посчитал прокурор и подал в суд Новости
Благоустройство сквера в 11-м микрорайоне отложили из-за нехватки денег Новости
Как пожаловаться на плохую работу по капитальному ремонту дома, чтобы это сработало — инструкция «Зеленоград.ру» Истории
Лабораторная служба «Хеликс» открылась в Зеленограде: акции ноября, анализы, процедурный кабинет, прием врачей Реклама
В стоматологическую клинику «Центр функциональной стоматологии» требуется администратор и ассистент стоматолога Реклама
170 лет назад была открыта станция Крюково. Вот подборка интереснейших статей о её истории Истории
«Девочку с воздушным шаром» Бэнкси нарисовали на подъезде зеленоградского дома Жизнь
Первый коммерческий арендатор на первом этаже появился в новостройке 9-го микрорайона Новости
«От нелегалов на стройке мы отличаемся только тем, что мы русские». Осужденные в исправительном центре Зеленограда пожаловались на переработки и жесткий контроль. Вот что их не устраивает и что отвечает руководство колони Истории
Ищем 70 гурманов для дегустации. Возьмите на пробу мясные и рыбные котлеты и пельмени семейного предприятия «Статус», чтобы оставить честный отзыв Партнерский материал
Торговый центр «Грин" — какие магазины работают с 28 октября по 8 ноября Реклама
Один человек тяжело пострадал во время пожара в 15-м микрорайоне. Вместе с ним спасли ещё четверых Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру