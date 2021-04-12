Пассажир автобуса показал гениталии 12-летней девочке. Его задержали. Следователи ищут других пострадавших 12.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Мужчина показал свои гениталии 12-летней девочке во время поездки на автобусе 9, когда тот ехал по Солнечной аллее. Ребенок в это время сидел напротив него, сообщил «Зеленоград.ру» источник в правоохранительных органах. Сейчас 44-летнего мужчину задержали.

По данным следователей, после девочки в автобусе 9 мужчина совершил те же самые действия в отношении другого маленького ребенка. Дети рассказали о случившемся родителям, а те обратились в полицию.

Это случилось 1 апреля. Уголовное дело о развратных действиях (часть 2 статьи 135 УК РФ) возбуждено 9 апреля. Сейчас мужчина арестован. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Чтобы проверить психическое здоровье пойманного мужчины, в отношении него проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Следователи полагают, что пострадавших от действий мужчины может быть больше. Если вам известно о них, сообщите об этом по телефонам: 8-499-734-01-77, 8-495-690-25-28 или 02.

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Метки:
дети, происшествия, педофил
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