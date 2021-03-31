Уголовное дело в марте 1996 года было заведено статье 120 УК РСФСР («Развратные действия в отношении несовершеннолетних»). Тогда наказание предусматривалось только одно — лишение свободы на срок до трех лет. Сейчас по аналогичной статье — 135 УК РФ — можно получить как лишение свободы, так и обязательные работы. Квалификация действий арестованного мужчины будет зависеть от возраста мальчика и наличия других пострадавших. Если их будет два и более, ему грозит срок от 5 до 12 лет.

Также после поимки на него завели дело из-за найденной детской порнографии — по пункту «г» части 2 статьи 242.1 УК РФ. Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Сейчас мужчина заключен под стражу. Имя арестованного мужчины не называется, но в пресс-релизе следователей его изображение подписано «foto_Korobochkin».

Следователи просят всех, у кого есть информация о преступлениях этого человека, или других пострадавших от его деятельности, сообщить об этом: