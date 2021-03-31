Арестован педофил, растливший мальчика в крюковской электричке 25 лет назад. Следователи ищут других пострадавших 31.03.2021 ZELENOGRAD.RU

В Москве 57-летнего мужчину задержали из-за обвинения в растлении мальчика в электричке Москва—Крюково в марте 1996 года. Тогда мужчине удалось скрыться: следователи предполагают, что на свободе он совершил еще несколько аналогичных преступлений.

Растлителя нашли в Сходне: в его квартире было много детских игрушек, а на компьютере детская порнография, сообщили в следственном комитете. Файлы он периодически удалял, но следователи смогли восстановить их. Соседи мужчины рассказали, что он периодически водил к себе в квартиру детей.

Уголовное дело в марте 1996 года было заведено статье 120 УК РСФСР («Развратные действия в отношении несовершеннолетних»). Тогда наказание предусматривалось только одно — лишение свободы на срок до трех лет. Сейчас по аналогичной статье — 135 УК РФ — можно получить как лишение свободы, так и обязательные работы. Квалификация действий арестованного мужчины будет зависеть от возраста мальчика и наличия других пострадавших. Если их будет два и более, ему грозит срок от 5 до 12 лет.

Также после поимки на него завели дело из-за найденной детской порнографии — по пункту «г» части 2 статьи 242.1 УК РФ. Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Сейчас мужчина заключен под стражу. Имя арестованного мужчины не называется, но в пресс-релизе следователей его изображение подписано «foto_Korobochkin».

Следователи просят всех, у кого есть информация о преступлениях этого человека, или других пострадавших от его деятельности, сообщить об этом:

  • по телефону 8-964-788-30-05
  • по телефону 8-499-264-68-34 (дежурная часть Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу)
  • через интернет-приемную
  • письмом по адресу: 121151, г. Москва, ул. Студенческая, д. 14.

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Метки:
электричка, происшествия, педофил
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