Сто лет исполнилось жительнице Зеленограда Пелагее Федяниной 26.10.2021 ZELENOGRAD.RU

100-летний юбилей отметила 25 октября Пелагея Яковлевна Федянина. Она родилась в 1921 году в Мордовии. С пятнадцати лет работала. В годы войны трудилась в тылу учетчиком в тракторной бригаде, работала в районном исполнительном комитете. Помимо своих основных обязанностей, помогала на поле, подменяла трактористов и сама садилась за руль. В военных действиях она не участвовала, как ценному сотруднику ей выписывали «бронь» в военкомате. «Кем только я не работала: и кладовщиком, и весовщиком, и охранником» — рассказывает Пелагея Яковлевна о своей жизни после войны.

Сейчас Пелагея Яковлевна живет в 14-м микрорайоне. Сотрудники зеленоградского центра соцзащиты поздравили её с юбилеем. По традиции ей вручили именное поздравление от президента Путина, часы с государственной символикой и цветы.

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Метки:
люди, юбилей
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