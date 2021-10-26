100-летний юбилей отметила 25 октября Пелагея Яковлевна Федянина. Она родилась в 1921 году в Мордовии. С пятнадцати лет работала. В годы войны трудилась в тылу учетчиком в тракторной бригаде, работала в районном исполнительном комитете. Помимо своих основных обязанностей, помогала на поле, подменяла трактористов и сама садилась за руль. В военных действиях она не участвовала, как ценному сотруднику ей выписывали «бронь» в военкомате. «Кем только я не работала: и кладовщиком, и весовщиком, и охранником» — рассказывает Пелагея Яковлевна о своей жизни после войны.