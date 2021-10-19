Служба, сокращение армии и переезд в Зеленоград

Демобилизовался в апреле 1947 года в звании старшины. Поехал к матери — не видел её семь лет. А в июне меня приглашают в военкомат — «надо ещё послужить». Молодых фронтовиков отправили на годичные курсы при Высшей офицерской школе самоходной артиллерии в город Ломоносов Ленинградской области. Закончил курсы, повесили погоны лейтенанта. И отправили на остров Сааремаа в Эстонию. Тогда, после известной фултонской речи Черчилля [считается сигналом для начала холодной войны СССР — США] стояла задача укрепить техническими частями армии морские границы. В Эстонии стоял 3-й пулеметный артиллерийский отдельный полк. А меня туда направили заместителем командира батареи по политической части. А фактически по воспитательной. То есть — замполит. Хотя раньше говорили «комиссар».

Кстати, маршал Жуков, будучи министром обороны, ликвидировал институт военных комиссаров. Хрущев потом восстановил. А я попал я под сокращение в 1955 году, вместе с многими, — в это время из армии и флота уволили 1 миллион 200 тысяч военных.

К этому времени у меня уже была семья — жена, пятилетний сын. Мы жили в лесу на острове, в здании, где немцы в своё время построили прачечные. Никакой гидроизоляции там не было, постоянная сырость. Топили углём. И что дальше? Демобилизовали — иди на все четыре стороны, живи, как хочешь. Решили съехаться со старшим братом и жить на малой родине, в Новгороде. Город, конечно, был страшно разрушен во время войны.

Так и стали жить: шесть человек, две семьи, в восьмиметровой комнате. Потом потихоньку домик собрали с отдельной комнаткой. «Хозспособом» — где что найдешь, пригодное для стройки, то и пойдет в дело. …Не хочется всё это вспоминать.

Я пошёл в вечернюю школу — с семилеткой в институт не поступил бы. Окончил её, а потом и вуз, Ленинградский политехнический. Параллельно работал на новгородском заводе имени Ленинского комсомола по производству полупроводниковых приборов. А в 1969 году меня пригласили как молодого специалиста в Зеленоград. Хотя какой молодой — мне уже было за сорок. Работал в «Научном центре», заместителем главного технолога на заводе «Микрон», инженером на солнечногорском механическом заводе — он входил в объединение «Элас». Как и зеленоградский «Компонент», и конаковский «Микроприбор».

В 1972 году сын пришёл из армии, женился, родился внук. Мы с женой вышли на пенсию в 1984-м. А в 93-м поехали на малую родину, ближе к родительским могилам — в Новгородскую область. И потом случилось так, что сын сильно заболел, у него было нервно-психическое заболевание. И мы вернулись в Зеленоград. Жили все вместе в однокомнатной квартире во 2-м микрорайоне. Это было тяжко. Мы с женой тоже болели… Я пытался получить отдельную квартиру в Зеленограде как ветеран войны, на это ушло много сил и нервов. Ничего не получилось… Хотя по «Закону и ветеранах» имею право на жильё (об истории с квартирой расскажем отдельно — Zelenograd.ru).

Меня поддерживают и помогают мой внук Дмитрий и правнучка Саша. Жены моей не стало в 2014 году. Мы прожили вместе 65 лет. Она мне всё ещё снится по ночам.