Проход на временный мост через станцию Крюково возле палатки «Гастроном» и мимо торгового шатра перекрыт. Его сдвинули вправо: надо идти через рынок, ориентир — Ждун. Дальше вглубь рынка, мимо уличных палаток. На Крюковской площади и на рынке поставили указатели.
О будущем переносе прохода предупредили месяц назад, но для многих это оказалось неожиданным — люди по привычке идут на старое место, потом ищут новое, теряя время. В момент написания этой новости ни префектура, ни какая-либо структура РЖД не сообщили об очередных изменениях на станции Крюково, где идет глобальная перестройка.
Проход сдвинули из-за реконструкции транзитного подземного перехода на станции (закрытого со стороны Крюковской площади). Тоннель перестраивают и удлиняют в сторону рынка. Для этого надо снести один из торговых шатров на площади. Началось и строительство конкорса — будущего надземного перехода через станцию с лифтами и эскалаторами. Чтобы попасть из старого города на платформы и в новый город, надо идти по мосту над станцией. В следующем году такие же трудности — проход на платформы только через временный мост — будут со стороны нового города и Привокзальной площади. Завершить весь комплекс работ по реконструкции станции и запустить МЦД Крюково—Раменское планируется в 2023—2024 годах.