Проход сдвинули из-за реконструкции транзитного подземного перехода на станции (закрытого со стороны Крюковской площади). Тоннель перестраивают и удлиняют в сторону рынка. Для этого надо снести один из торговых шатров на площади. Началось и строительство конкорса — будущего надземного перехода через станцию с лифтами и эскалаторами. Чтобы попасть из старого города на платформы и в новый город, надо идти по мосту над станцией. В следующем году такие же трудности — проход на платформы только через временный мост — будут со стороны нового города и Привокзальной площади. Завершить весь комплекс работ по реконструкции станции и запустить МЦД Крюково—Раменское планируется в 2023—2024 годах.