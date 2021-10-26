Изменился проход на временный мост в Крюково — теперь надо идти через Ждуна 26.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Проход на временный мост через станцию Крюково возле палатки «Гастроном» и мимо торгового шатра перекрыт. Его сдвинули вправо: надо идти через рынок, ориентир — Ждун. Дальше вглубь рынка, мимо уличных палаток. На Крюковской площади и на рынке поставили указатели.

О будущем переносе прохода предупредили месяц назад, но для многих это оказалось неожиданным — люди по привычке идут на старое место, потом ищут новое, теряя время. В момент написания этой новости ни префектура, ни какая-либо структура РЖД не сообщили об очередных изменениях на станции Крюково, где идет глобальная перестройка.

Проход сдвинули из-за реконструкции транзитного подземного перехода на станции (закрытого со стороны Крюковской площади). Тоннель перестраивают и удлиняют в сторону рынка. Для этого надо снести один из торговых шатров на площади. Началось и строительство конкорса — будущего надземного перехода через станцию с лифтами и эскалаторами. Чтобы попасть из старого города на платформы и в новый город, надо идти по мосту над станцией. В следующем году такие же трудности — проход на платформы только через временный мост — будут со стороны нового города и Привокзальной площади. Завершить весь комплекс работ по реконструкции станции и запустить МЦД Крюково—Раменское планируется в 2023—2024 годах.

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Метки:
станция крюково, сюжет: временный пешеходный мост на станции крюково
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