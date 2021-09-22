Сносить будут торговый шатер «Д». Арендаторы переедут оттуда в шатер «B», сейчас пустующий. Мимо шатра «B» сейчас идут к временному мосту, чтобы перейти на другую сторону станции Крюково.

Шатер «Д» сносят из-за реконструкции транзитного подземного перехода на станции (закрытого со стороны Крюковской площади). Тоннель удлиняют в сторону рынка. Сейчас люди идут на мост, огибая шатер «В», а в течение октября этот уличный проход перекроют. Пешеходный поток пойдет непосредственно через этот шатер. При выходе с лестницы моста надо будет повернуть налево и зайти в шатер.

Рынок работает с 8:00 до 20:00. Будет и новый проход к мосту (и от него) по улице, чтобы путь к мосту был круглосуточно доступен, сообщили «Зеленоград.ру» в администрации Крюковского рынка. Для этого в шатре сделают дополнительный вход и выход. Уличный путь тоже пройдет по рыночной территории — остальная на Крюковской площади перекрыта стройкой. Информацию об изменившейся схеме прохода к мосту и указатели обещают заблаговременно поставить на месте.

Идет реконструкция станции Крюково. Сейчас на месте снесенной 4-й платформы строят новую (в будущем №2) и перестраивают подземный переход. Началось и строительство конкорса — будущего надземного перехода через станцию с лифтами и эскалаторами. По текущим планам РЖД, работы на станции со стороны старого города продлятся еще не меньше года (возможно, и больше). А потом такие же трудности — проход на платформы только через временный мост — будут со стороны нового города и Привокзальной площади. Завершить весь комплекс работ по реконструкции станции и запустить МЦД Крюково—Раменское планируется в 2023—2024 годах.