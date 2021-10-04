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На тротуарах появились «лежачие полицейские». Они должны заставить велосипедистов и самокатчиков снижать скорость 04.10.2021 ZELENOGRAD.RU

На нескольких улицах Москвы на тротуарах появились «лежачие полицейские». Искусственные неровности должны заставить велосипедистов и самокатчиков снижать скорость перед выездом на дорогу или с дворовой территории.

«Мобильный репортер» отмечает, что установка неровностей — это инициатива местных жителей. Согласованы ли эти действия с местными властями, неизвестно. «Известия» уточняют, что такие же «лежачие полицейские» появились в Подмосковье, Казани и Самаре.

«Зеленоград.ру» запросит в префектуре и в ЦОДД информацию о планах установки таких неровностей в нашем городе. Если вы считаете, что они нужны в каких-то конкретных местах, напишите нам.

Пересекать дорогу (и тротуар) с такими ограничителями можно только пешком. В паблике «Типичный велосипедист» комментаторы обсуждают, что неровности больше помешают людям с колясками, маломобильным или пожилым жителям, чем велосипедистам. «Для меня этот лежак +1 участок, где можно попрыгать» , — написал один из подписчиков паблика.

Другие отметили, что из-за «лежачих полицейских» на тротуарах останется больше грязи и воды: «Развивать инфраструктуру в виде велодорожек?! Пффф! Лучше под видом заботы нахерачим кочек на тротуар, создав тем самым проблемы в основном пешеходам, людям с ограниченными возможностями и уборочной технике».

В чем проблема

Те, кто установил эти неровности, видимо, надеялись за счет таких мер сократить число ДТП. Эта тема стала особенно обсуждаема весной-летом этого года, когда спрос на самокаты в Москве резко вырос. Их пользователи сбивали пешеходов, в том числе детей, было несколько смертельных случаев.

За первые шесть месяцев 2021 года в России произошло 180 аварий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, подсчитали в МВД. В этих ДТП погибли пять человек, 188 получили травмы. Непосредственно в Москве с января по май 2021 года произошло 24 такие аварии. Сколько из этих самокатов были арендными — то есть с автоматическим ограничением скорости, а сколько личными, не уточняется.

Сейчас статус таких средств передвижения (средств индивидуальной мобильности — СИМ) законодательно не закреплен. Формально пользователи СИМ относятся к пешеходам, а если двигатель средства передвижения мощнее 250 ватт — к водителям мопедов (для них нужны права категории М).

Минтранс вместе с ГИБДД пытаются разработать новый проект изменений в Правила дорожного движения с 2019 года. Из-за существенных разногласий по поводу ограничений для владельцев электросамокатов пока что работу над поправками завершить не удается. Большая часть предлагаемых мер носит запретительный характер (ограничение скорости до 7 км/ч, ограничение числа самокатов у прокатчиков и так далее).

В августе Сергей Собянин вступился за электросамокаты. По его словам, травматизм в этой сфере самый маленький, если сравнивать с ДТП на дорогах и с авариями с участием велосипедистов. Его предложение: урегулировать эту сферу, а не уничтожать ее, потому что точно такой же дискомфорт, как от электросамокатов, испытывают водители от мотоциклистов и велосипедистов.

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Снизят ли неровности на тротуарах число аварий с самокатами и велосипедами?
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Это только помешает самим пешеходам
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Метки:
пешеходы, безопасность дорожного движения, велосипед, самокат, правила дорожного движения, лежачий полицейский
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Обсуждение
Kill Digit
12 часов назад
Предлагаю не ерундой заниматься, а дважды сэкономить: не ремотировать дорожки и не ставить эту ерунду, а неровности образуются сами и не потребуют ни копейки денег...
Дядя Вова Местный
11 часов назад
Вдоль проспекта Логвиненко (14, 15 м-р)расположены тротуары километровой длины. Вот где гоняют кому не лень, очень удобно разгоняться на длинных спусках. Есть отдельные велосипедные и пешеходные дорожки. Но где какие? Знаков нет.
vmp vmp
10 часов назад
В подземных переходах в конце спусков поставьте. Там эти велосипедисты летают при ограниченной видимости.
Ирина Горячева
10 часов назад
На пешеходных дорогах создают неудобства для пешеходов...да ещё говорят, что это забота о пешеходах.
В статье всё правильно сказано о там, кому это доставит проблем : всем, кроме велосипедистов и самокатчиков.
И затруднит уборку снега.
A T
8 часов назад
Понятно, тема доступной/безбарьерной среды уже совсем не в тренде, как говорится. Странно, что модные СИМы пихают на пешеходную инфраструктуру, учитывая, как Москва любит перекапывать и благоустраивать. Может, не хотят нанимать опытных проектировщиков? 7 км/ч для самоката - бред, это не транспорт и даже не покатушки.
Для имеющих мозги вынужденное напоминание: не разгоняйтесь на пандусах в переходах и детям объясняйте, эти пандусы не для того. Можно спокойно спуститься и подняться, лучше пешком, и ничего не отвалится. И следить за траекторией на тротуарах, не считать ворон где-то сзади.
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