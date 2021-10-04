В чем проблема

Те, кто установил эти неровности, видимо, надеялись за счет таких мер сократить число ДТП. Эта тема стала особенно обсуждаема весной-летом этого года, когда спрос на самокаты в Москве резко вырос. Их пользователи сбивали пешеходов, в том числе детей, было несколько смертельных случаев.

За первые шесть месяцев 2021 года в России произошло 180 аварий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, подсчитали в МВД. В этих ДТП погибли пять человек, 188 получили травмы. Непосредственно в Москве с января по май 2021 года произошло 24 такие аварии. Сколько из этих самокатов были арендными — то есть с автоматическим ограничением скорости, а сколько личными, не уточняется.

Сейчас статус таких средств передвижения (средств индивидуальной мобильности — СИМ) законодательно не закреплен. Формально пользователи СИМ относятся к пешеходам, а если двигатель средства передвижения мощнее 250 ватт — к водителям мопедов (для них нужны права категории М).

Минтранс вместе с ГИБДД пытаются разработать новый проект изменений в Правила дорожного движения с 2019 года. Из-за существенных разногласий по поводу ограничений для владельцев электросамокатов пока что работу над поправками завершить не удается. Большая часть предлагаемых мер носит запретительный характер (ограничение скорости до 7 км/ч, ограничение числа самокатов у прокатчиков и так далее).

В августе Сергей Собянин вступился за электросамокаты. По его словам, травматизм в этой сфере самый маленький, если сравнивать с ДТП на дорогах и с авариями с участием велосипедистов. Его предложение: урегулировать эту сферу, а не уничтожать ее, потому что точно такой же дискомфорт, как от электросамокатов, испытывают водители от мотоциклистов и велосипедистов.