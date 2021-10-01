Магазин «Дары Сибири» открылся в 9-м микрорайоне: медвежатина, кедрокофе и варенье из шишек 01.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Новый магазин — «Дары Сибири» — открылся в «Перекрёстке» в корпусе 900, (напротив линии касс). В продаже: мёд и варенье из шишек, кедровая продукция и кедрокофе, сладости, дикая рыба сибирских рек, мясо лосей и медведей, натуральная косметика.

«Есть еще разнообразные чаи, настойки на травах, мороженое. Из мяса — полуфабрикаты: котлеты из оленины, лося, есть медвежатина. Из рыбы — муксун», — рассказывают наши читатели.

Время работы магазина — с 9:00 до 21:00 без выходных.

Это единственный магазин сети «Планета Сибирь» в Зеленограде и один из шести — в Москве. Компания объединила производство продукции на основе старинных рецептов Сибири.
«Наши поставщики — коренные сибиряки, для которых тайга — не просто место на карте, а их дом. Люди, которые с рождения знают, что такое натуральные продукты, каков их настоящий первозданный вкус. Они действительно ручаются за качество, ведь небольшое производство — смысл их жизни и основной семейный доход», — заявлено на сайте компании.

Действует интернет-магазин «Планета Сибирь», минимальный заказ в нём — от 500 рублей. Доступен самовывоз из магазинов (в том числе зеленоградского) и партнерских ПВЗ, а также доставка курьером или компанией СДЭК.

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Метки:
магазины, микрорайон 9, продукты, новое место, чай и кофе
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