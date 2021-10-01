Время работы магазина — с 9:00 до 21:00 без выходных.



Это единственный магазин сети «Планета Сибирь» в Зеленограде и один из шести — в Москве. Компания объединила производство продукции на основе старинных рецептов Сибири.

«Наши поставщики — коренные сибиряки, для которых тайга — не просто место на карте, а их дом. Люди, которые с рождения знают, что такое натуральные продукты, каков их настоящий первозданный вкус. Они действительно ручаются за качество, ведь небольшое производство — смысл их жизни и основной семейный доход», — заявлено на сайте компании.