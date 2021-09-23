Заболеваемость коронавирусом в Москве снова начала стремительно расти. По данным Оперативного штаба, за среду число новых больных увеличилось в 1,73 раза. По сравнению с прошлой неделей рост составил 24%, количество госпитализаций выросло на 15%.

Мэрия готовится к четвертой волне ковида. «При необходимости» снова введут ограничения:

перевод на удаленную работу не менее 30% сотрудников каждой компании

QR-коды для посетителей кафе и кинотеатров

самоизоляция для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями

Об обсуждении этих мер «Медузе» (внесена в список иностранных агентов) рассказали два источника, близких к руководству города. В то же время в мэрии рассчитывают, что справиться с четвертой волной будет легче из-за большого количества привитых от ковида и переболевших. По данным на 13 сентября, в столице первый компонент вакцины получили пять млн человек. В Подмосковье, по данным на середину августа, привито три миллиона.

В Оперштабе указали, что рост заболеваемости связан с массовым возвращением жителей из отпусков и с дач.

За 22 сентября в Москве выявили 3,4 тысячи заболевших, в целом по России — 21,4 тысячи человек. Днем ранее в столице было 1,9 тысячи новых больных, в целом по стране — 19,7 тысяч.