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Четвёртая волна ковида: суточное число заболевших почти удвоилось, в мэрии обсуждают возвращение к удалёнке и QR-кодам 23.09.2021 ZELENOGRAD.RU

Заболеваемость коронавирусом в Москве снова начала стремительно расти. По данным Оперативного штаба, за среду число новых больных увеличилось в 1,73 раза. По сравнению с прошлой неделей рост составил 24%, количество госпитализаций выросло на 15%.

Мэрия готовится к четвертой волне ковида. «При необходимости» снова введут ограничения:

  • перевод на удаленную работу не менее 30% сотрудников каждой компании
  • QR-коды для посетителей кафе и кинотеатров
  • самоизоляция для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями

Об обсуждении этих мер «Медузе» (внесена в список иностранных агентов) рассказали два источника, близких к руководству города. В то же время в мэрии рассчитывают, что справиться с четвертой волной будет легче из-за большого количества привитых от ковида и переболевших. По данным на 13 сентября, в столице первый компонент вакцины получили пять млн человек. В Подмосковье, по данным на середину августа, привито три миллиона.

В Оперштабе указали, что рост заболеваемости связан с массовым возвращением жителей из отпусков и с дач.

За 22 сентября в Москве выявили 3,4 тысячи заболевших, в целом по России — 21,4 тысячи человек. Днем ранее в столице было 1,9 тысячи новых больных, в целом по стране — 19,7 тысяч.

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Запрет на свободное посещение общепита, кафе и ресторанов в столице действовал с 28 июня. Внутрь пускали только полностью вакцинированных, людей со свежим ПЦР-тестом и недавно переболевших. Каждый из этот статусов нужно подтверждать специальным QR-кодом. Остальным людям были доступны еда на вынос, летние веранды и доставка.

19 июля коды отменили, сообщив: в Москве ситуация «остается сложной, но основные показатели улучшаются четвёртую неделю». В конце июля Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах. Ношение масок остается обязательным.

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Метки:
коронавирус, вакцина
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Обсуждение
A T
5 часов назад
рост заболеваемости связан с массовым возвращением жителей из отпусков и с дач
Но точно не с завершением предвыборных мероприятий же.
Дачники и отпускники, с кем вы там на дачах и на курортах так много и результативно контактируете по сравнению с нами в городе и "на природе"? Любопытно же :)
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