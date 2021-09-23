Заболеваемость коронавирусом в Москве снова начала стремительно расти. По данным Оперативного штаба, за среду число новых больных увеличилось в 1,73 раза. По сравнению с прошлой неделей рост составил 24%, количество госпитализаций выросло на 15%.
Мэрия готовится к четвертой волне ковида. «При необходимости» снова введут ограничения:
- перевод на удаленную работу не менее 30% сотрудников каждой компании
- QR-коды для посетителей кафе и кинотеатров
- самоизоляция для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями
Об обсуждении этих мер «Медузе» (внесена в список иностранных агентов) рассказали два источника, близких к руководству города. В то же время в мэрии рассчитывают, что справиться с четвертой волной будет легче из-за большого количества привитых от ковида и переболевших. По данным на 13 сентября, в столице первый компонент вакцины получили пять млн человек. В Подмосковье, по данным на середину августа, привито три миллиона.
В Оперштабе указали, что рост заболеваемости связан с массовым возвращением жителей из отпусков и с дач.
За 22 сентября в Москве выявили 3,4 тысячи заболевших, в целом по России — 21,4 тысячи человек. Днем ранее в столице было 1,9 тысячи новых больных, в целом по стране — 19,7 тысяч.
Запрет на свободное посещение общепита, кафе и ресторанов в столице действовал с 28 июня. Внутрь пускали только полностью вакцинированных, людей со свежим ПЦР-тестом и недавно переболевших. Каждый из этот статусов нужно подтверждать специальным QR-кодом. Остальным людям были доступны еда на вынос, летние веранды и доставка.
19 июля коды отменили, сообщив: в Москве ситуация «остается сложной, но основные показатели улучшаются четвёртую неделю». В конце июля Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах. Ношение масок остается обязательным.
Дачники и отпускники, с кем вы там на дачах и на курортах так много и результативно контактируете по сравнению с нами в городе и "на природе"? Любопытно же :)