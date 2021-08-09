С 9 августа в павильоне «Здоровая Москва» на площади Юности снова можно пройти диспансеризацию. Ранее он был перепрофилирован в пункт массовой вакцинации.

Сейчас акцент будет сделан на выявление и профилактику осложнений после ковида, сообщил мэр Москвы. Переболевшим коронавирусом предложат пройти пять дополнительных исследований:

спирометрию — оценку состояния дыхательной системы

биохимический анализ крови

определение концентрации Д-димера (маркер свёртываемости крови) — для перенёсших ковид в средней и тяжёлой форме

тест с 6-минутной ходьбой

рентгенографию органов грудной клетки

Все исследования проводятся бесплатно при наличии полиса ОМС и предъявлении паспорта или другого документа, подтверждающего личность.

Вакцинация от коронавируса в павильоне тоже будет продолжаться.