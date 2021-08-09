Пункт вакцинации и диспансеризации открылся на площади Юности. Вот какие обследования там делают
С 9 августа в павильоне «Здоровая Москва» на площади Юности снова можно пройти диспансеризацию. Ранее он был перепрофилирован в пункт массовой вакцинации.
Сейчас акцент будет сделан на выявление и профилактику осложнений после ковида, сообщил мэр Москвы. Переболевшим коронавирусом предложат пройти пять дополнительных исследований:
- спирометрию — оценку состояния дыхательной системы
- биохимический анализ крови
- определение концентрации Д-димера (маркер свёртываемости крови) — для перенёсших ковид в средней и тяжёлой форме
- тест с 6-минутной ходьбой
- рентгенографию органов грудной клетки
Все исследования проводятся бесплатно при наличии полиса ОМС и предъявлении паспорта или другого документа, подтверждающего личность.
Вакцинация от коронавируса в павильоне тоже будет продолжаться.
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