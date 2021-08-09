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Павильон «Здоровая Москва» на площади Юности возобновил работу в обычном режиме. Раньше там была только вакцинация, а теперь — дополнительные исследования для переболевших ковидом 09.08.2021 ZELENOGRAD.RU

С 9 августа в павильоне «Здоровая Москва» на площади Юности снова можно пройти диспансеризацию. Ранее он был перепрофилирован в пункт массовой вакцинации.

Сейчас акцент будет сделан на выявление и профилактику осложнений после ковида, сообщил мэр Москвы. Переболевшим коронавирусом предложат пройти пять дополнительных исследований:

  • спирометрию — оценку состояния дыхательной системы
  • биохимический анализ крови
  • определение концентрации Д-димера (маркер свёртываемости крови) — для перенёсших ковид в средней и тяжёлой форме
  • тест с 6-минутной ходьбой
  • рентгенографию органов грудной клетки

Все исследования проводятся бесплатно при наличии полиса ОМС и предъявлении паспорта или другого документа, подтверждающего личность.

Вакцинация от коронавируса в павильоне тоже будет продолжаться.

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Метки:
медицина, коронавирус, площадь юности, вакцина
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