На первом этаже торгового центра «Столица» в 23-м микрорайоне открылся магазин «Восточные сладости». Здесь продают пахлаву, рахат-лукум, халву, специи, башкирский мед, гранатовый сок.
Фото: instagram.com/tcstolica_zelenograd
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