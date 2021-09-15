Магазин «Восточные сладости» открылся в 23-м микрорайоне 15.09.2021 ZELENOGRAD.RU

На первом этаже торгового центра «Столица» в 23-м микрорайоне открылся магазин «Восточные сладости». Здесь продают пахлаву, рахат-лукум, халву, специи, башкирский мед, гранатовый сок.

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Метки:
магазины, продукты, микрорайон 23 (зеленый бор), новое место, тц столица, Столица
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