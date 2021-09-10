Кафе «Чайхана Регистан» в корпусе 617А опечатали до решения суда. В начале сентября в заведение с проверкой пришли сотрудники Роспотребнадзора, управы района Савелки и полицейские из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.
После осмотра кафе на владельца возбудили три административных производства: за нарушений санитарных и гигиенических норм и за несоблюдение антиковидных мер.
Это уже повторное закрытие чайханы. Летом Роспотребнадзор также подал в суд три заявления на этого предпринимателя. Вот какие нарушения нашли проверяющие тогда:
- нет «входного фильтра» с измерением температуры сотрудников и посетителей
- нет запаса дезинфицирующих средств
- не очищается система вентиляции
- не проводится обеззараживание воздуха
- у барной стойки нет разметки для социального дистанцирования
- нет единого места для сбора использованных масок и перчаток
Нарушения, связанные с нормами СанПиН для общепита, в ведомстве назвали грубыми:
- производственные и складские помещения долго не ремонтировались, на ленолиуме трещины
- в холодильниках готовая продукция хранится вместе с сырьем
- у продуктов нет сопроводительной документации, маркировки о дате изготовления, сроках годности, условиях хранения
- нет раковины для мытья рук сотрудниками заведения
- текущая уборка проводится некачественно и слишком редко, пол и оборудование не промыто, в производственном помещении летают мухи
- сотрудников не проверяют на наличие гнойничковых заболеваний кожи, признаков инфекционных заболеваний, медкнижек у работников нет
Летом в разговоре с «Зеленоград.ру» представитель сети «Чайхана Регистан» назвал претензии Роспотребнадзора «странной историей». Он уточнил, что проблемы есть, например, с запасным выходом, но с отсутствием раковин и медкнижек не согласился. Но из решений суда по этим делам следует, что предприниматель признал вину по всем нарушениям и заявил об их устранении.
На момент публикации редакции не удалось уточнить в кафе, что стало причиной их закрытия в этот раз и согласны ли они с ними.