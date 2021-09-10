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Чайхану в 6 микрорайоне снова опечатали за несоблюдение антиковидных мер и антисанитарию 10.09.2021 ZELENOGRAD.RU

Кафе «Чайхана Регистан» в корпусе 617А опечатали до решения суда. В начале сентября в заведение с проверкой пришли сотрудники Роспотребнадзора, управы района Савелки и полицейские из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

После осмотра кафе на владельца возбудили три административных производства: за нарушений санитарных и гигиенических норм и за несоблюдение антиковидных мер.

Это уже повторное закрытие чайханы. Летом Роспотребнадзор также подал в суд три заявления на этого предпринимателя. Вот какие нарушения нашли проверяющие тогда:

  • нет «входного фильтра» с измерением температуры сотрудников и посетителей
  • нет запаса дезинфицирующих средств
  • не очищается система вентиляции
  • не проводится обеззараживание воздуха
  • у барной стойки нет разметки для социального дистанцирования
  • нет единого места для сбора использованных масок и перчаток

Нарушения, связанные с нормами СанПиН для общепита, в ведомстве назвали грубыми:

  • производственные и складские помещения долго не ремонтировались, на ленолиуме трещины
  • в холодильниках готовая продукция хранится вместе с сырьем
  • у продуктов нет сопроводительной документации, маркировки о дате изготовления, сроках годности, условиях хранения
  • нет раковины для мытья рук сотрудниками заведения
  • текущая уборка проводится некачественно и слишком редко, пол и оборудование не промыто, в производственном помещении летают мухи
  • сотрудников не проверяют на наличие гнойничковых заболеваний кожи, признаков инфекционных заболеваний, медкнижек у работников нет

Летом в разговоре с «Зеленоград.ру» представитель сети «Чайхана Регистан» назвал претензии Роспотребнадзора «странной историей». Он уточнил, что проблемы есть, например, с запасным выходом, но с отсутствием раковин и медкнижек не согласился. Но из решений суда по этим делам следует, что предприниматель признал вину по всем нарушениям и заявил об их устранении.

На момент публикации редакции не удалось уточнить в кафе, что стало причиной их закрытия в этот раз и согласны ли они с ними.

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Метки:
коронавирус, бизнес, рестораны и кафе, микрорайон 6, малый бизнес
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