Это уже повторное закрытие чайханы. Летом Роспотребнадзор также подал в суд три заявления на этого предпринимателя. Вот какие нарушения нашли проверяющие тогда:

нет «входного фильтра» с измерением температуры сотрудников и посетителей

нет запаса дезинфицирующих средств

не очищается система вентиляции

не проводится обеззараживание воздуха

у барной стойки нет разметки для социального дистанцирования

нет единого места для сбора использованных масок и перчаток

Нарушения, связанные с нормами СанПиН для общепита, в ведомстве назвали грубыми:

производственные и складские помещения долго не ремонтировались, на ленолиуме трещины

в холодильниках готовая продукция хранится вместе с сырьем

у продуктов нет сопроводительной документации, маркировки о дате изготовления, сроках годности, условиях хранения

нет раковины для мытья рук сотрудниками заведения

текущая уборка проводится некачественно и слишком редко, пол и оборудование не промыто, в производственном помещении летают мухи

сотрудников не проверяют на наличие гнойничковых заболеваний кожи, признаков инфекционных заболеваний, медкнижек у работников нет

Летом в разговоре с «Зеленоград.ру» представитель сети «Чайхана Регистан» назвал претензии Роспотребнадзора «странной историей». Он уточнил, что проблемы есть, например, с запасным выходом, но с отсутствием раковин и медкнижек не согласился. Но из решений суда по этим делам следует, что предприниматель признал вину по всем нарушениям и заявил об их устранении.

На момент публикации редакции не удалось уточнить в кафе, что стало причиной их закрытия в этот раз и согласны ли они с ними.