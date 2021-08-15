Снижение числа новых госпитализаций заболевших ковидом и большое число свободных больничных коек позволило мэрии провести очередную отмену ограничений для бизнеса.

Количество новых госпитализаций уменьшилось более чем в два раза по сравнению с пиковым значениями второй половины июня. Тогда в Москве каждый день прибавлялось по 7-9 тысяч новых заболевших ковидом. Сейчас в госпиталях занято менее семи тысяч коек — это минимальное количество с начала апреля, заявил Сергей Собянин.

По его словам, это стало возможным благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам. «Честно говоря, очень хочется как можно скорее снять эти ограничения. Но нельзя допустить, чтобы поспешные шаги спровоцировали рост заболеваемости и тем самым отбросили нас назад», — написал мэр.

В итоге власти не отменили, но смягчили некоторые санитарные ограничения. Вот что меняется:

отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. Этот пункт сохраняется только в качестве рекомендации для работодателей

больше не нужно измерять сотрудникам температуру каждые 4 часа. Перед началом рабочего дня это все еще нужно делать, пускать людей с признаками ОРВИ по-прежнему нельзя

отменяется требование о регулярном тестировании сотрудников на ковид (когда нужно было проверять не менее 10% персонала каждые 15 дней)

отменяются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны

Требования соблюдать безопасную дистанцию и носить маски остаются в силе, все еще нельзя проводить массовые мероприятия. За пятницу в Москве выявили 2,5 тысячи новых заболевших, неделю назад — 2,7 тысячи. По данным мэрии, число жителей, получивших первый компонент вакцины, сейчас превышает 4,5 млн человек.