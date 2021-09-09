96-летний зеленоградец стал участником шоу Первого канала «Голос 60+»
8 сентября ветеран Великой Отечественной войны Анна Михайловна Крючкова отметила столетний юбилей.
Анна Михайловна родилась и выросла в Москве, в годы войны работала в тылу — служила в милиции и охраняла жителей столицы, сообщает ЦСО «Зеленоградский». Потом много лет трудилась на оборонном заводе «Титан», где занималась запуском зенитных ракет. Сейчас живет с родными в Зеленограде.
vk.com/tcso_zelenogradskii
vk.com/tcso_zelenogradskii
Поздравить ветерана пришли сотрудники Центра социального обслуживания, управы района, окружного управления соцзащиты. Анне Михайловне вручили именное поздравления от президента РФ Владимира Путина, часы с государственной символикой и цветы.
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