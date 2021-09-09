8 сентября ветеран Великой Отечественной войны Анна Михайловна Крючкова отметила столетний юбилей.

Анна Михайловна родилась и выросла в Москве, в годы войны работала в тылу — служила в милиции и охраняла жителей столицы, сообщает ЦСО «Зеленоградский». Потом много лет трудилась на оборонном заводе «Титан», где занималась запуском зенитных ракет. Сейчас живет с родными в Зеленограде.