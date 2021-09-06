96-летний зеленоградец стал участником шоу Первого канала «Голос 60+» 06.09.2021 ZELENOGRAD.RU

Участник Великой Отечественной войны Михаил Ерофеевич Серебряков принял участие в четвертом сезоне шоу, показ которого начался 3 сентября на Первом канале. 19 сентября Михаилу Ерофеевичу исполнится 97 лет. Четыре года назад он участвовал в другом телевизионном шоу «Старше всех!», где спел вместе с Тамарой Гвердцители.

Новый сезон «Голоса 60+» будут показывать по пятницам в 21:30, после программы «Время». В каком именно выпуске первого этапа шоу — «слепых прослушиваний» — покажут зеленоградского ветерана, сейчас неизвестно. Первый канал анонсировал проект, отметив в нём участие 96-летнего зеленоградца. У Серебрякова — красивый лирический тенор, по его признанию, он поёт всю жизнь, а профессиональным артистом не стал, «потому что все они бездельники». Написал более тридцати романсов на стихи отечественных поэтов разных времен.

Михаил Ерофеевич родился в деревне в Новгородской области. Окончил Политхенический институт в Ленинграде, там же его застала война. «22 июня 1941 года повезли нас на Урал на металлургический завод. Я должен был контролировать режимы выплавки стали для танковой промышленности. А потом и сам в танковые войска попал» , — рассказал Михаил Ерофеевич Максиму Галкину на шоу «Старше всех!». Служил на 1-м Украинском и 1-м Дальневосточном фронтах, дошел до Польши, воевал против японских милитаристов до сентября 1945 года. Продолжил службу в Советской армии в танковых войсках до 1955 года. Имеет медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», Орден Отечественной войны II степени.

Серебряков двадцать лет проработал инженером на предприятиях электронной промышленности. Всё это время он пел и выступал на разных площадках. Была возможность профессионально учиться вокалу, но поступать в консерваторию отговорила жена. «Я и сам понимал, что все артисты — это бездельники, — полушутя сказал Михаил Ерофеевич. — Может был я не прав, но уровень моего сознания в то время такой был. Думал так: война закончилась, разруха, надо восстанавливать страну, строить потом социализм с человеческим лицом».

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Метки:
люди, пение
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