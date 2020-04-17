Примерный ученик

Для певчего-первоклассника Василий Орлов был переростком. Знания у него отсутствовали, но голос мальчика находился в зените своей красоты и силы — он и стал той «одежкой», по какой его встретили в Синодальном училище.

Приняли его на полный пансион: еда, одежда, обучение — всё за счёт средств, заработанных хором, то есть самими же учениками-певчими на частных службах. Часть этих денег шла певцам, и к выходу из училища набегало несколько сот рублей. В доме на Большой Никитской Василий Орлов жил круглый год, уезжая домой лишь на краткие каникулы.

Как певчий Орлов прослужил Синодальному хору четыре года. Начал он с низшего 7-го разряда, но вскоре достиг высшего, сольного 1-го разряда. Расцвет его дисканта пришёлся, как у всех мальчиков, лет на 12-13, а затем голос стал убывать, и на сольном поприще Василия сменил его брат Александр, к тому времени тоже ставший «синодалом». К 16 годам (в январе 1873-го) Василий окончательно спал с голоса и остался в училище в виде исключения потому, что проявил отменные способности к музыке, неистощимое трудолюбие, упорство и целеустремленность. Перестав петь, Орлов начал заниматься на скрипке. Своего инструмента у него не было, но ему, как наиболее способному ученику, купили всё необходимое вплоть до канифоли.

Преподаватель теории музыки Кашкин писал об Орлове: «Мальчик этот отличается чрезвычайной серьёзностью и осмысленностью своих занятий», хотя юным певчим нелегко было заниматься сколько-нибудь аккуратно, ведь хор, кроме обязательных служб в соборе, ходил и по частным молебнам, свадьбам, похоронам.

Кашкин приводит деталь, ярко характеризующую Орлова. Осенью 1873 года жители Самарской губернии пострадали от неурожая. В их пользу в училище среди педагогов, учеников и взрослых певчих затеяли подписку по сбору пожертвований. Василий Орлов дал два рубля серебром — больше всех других учеников, хотя имел не самые крупные накопления.

Помогать деньгами приходилось не только голодающим крестьянам, но и своему обнищавшему родителю. Как явствует из прошения, поданного братьями Орловыми на имя училищного начальства, отец их долго оставался без места, и при поступлении на открывшуюся вакансию в Никольском храме не имел даже сколько-нибудь приличной обуви и терпел нужду в самом необходимом. Сыновья просили выдать отцу из сбережённых для них сумм пять рублей серебром. Начальство просьбу удовлетворило, поскольку «Учатся и ведут себя Орловы хорошо, а Василий отлично хорошо».