Светофор на «зебре» на улице Гоголя между корпусом 1007 и отделом полиции решили поставить специалисты по дорожному движению, чтобы упорядочить движение и предотвратить наезды на пешеходов.

Возле этой «зебры» стоят знаки «дорожный переход», в том числе над дорогой, мигающий желтым светофор Т7, имеются «лежачие полицейские». Но наезды на пешеходов всё равно продолжаются. «Большой поток автомобилей и пешеходов, невнимательность участников дорожного движения» , — объяснили в Центре организации дорожного движения причины ДТП в этом месте.