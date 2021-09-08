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Светофор поставят на улице Гоголя напротив УВД. Там происходят аварии из-за большого потока машин и пешеходов 08.09.2021 ZELENOGRAD.RU

Светофор на «зебре» на улице Гоголя между корпусом 1007 и отделом полиции решили поставить специалисты по дорожному движению, чтобы упорядочить движение и предотвратить наезды на пешеходов.

Возле этой «зебры» стоят знаки «дорожный переход», в том числе над дорогой, мигающий желтым светофор Т7, имеются «лежачие полицейские». Но наезды на пешеходов всё равно продолжаются. «Большой поток автомобилей и пешеходов, невнимательность участников дорожного движения» , — объяснили в Центре организации дорожного движения причины ДТП в этом месте.

По данным автоинспекции, с начала года на этом переходе произошло два ДТП, в которых пострадало два ребенка, а в 2019—2020 годах — тоже два ДТП с пострадавшими. Светофор поставят в следующем году (точный срок пока неизвестен). Комиссия по безопасности дорожного движения поддержала это решение.

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Метки:
безопасность дорожного движения, микрорайон 10, светофор, улица гоголя
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