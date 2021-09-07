Конкурс любительских цветников пройдет в День города на бульваре в 16-м микрорайоне 07.09.2021 ZELENOGRAD.RU

В Москву возвращается фестиваль ландшафтного дизайна «Цветочный джем». Конкурс любительских цветников пройдет 11 и 12 сентября, в Зеленограде — на фестивальной площадке в «новом» городе в 16-м микрорайоне. В конкурсе участвуют садоводы-любители. Победители получат призы: цифровые планшеты, садовые инструменты Gardena, сувениры.

О конкурсе объявили 1 сентября, обязательную регистрацию участников обещали открыть 3-го, но не открыли. Если регистрация и была (было обещано, что будет открыта до 9 сентября), она продлилась не больше одного дня — в данный момент уже зарегистрироваться нельзя. «Желающих оказалось много», сообщается на сайте конкурса. 11 сентября с 11:00 до 16:30 создают цветники, 12-го с 11:00 до 17:00 — защита проектов и награждение лучших.

Бульвар в 16-м микрорайоне в рамках фестиваля оформят в крымском стиле — растениями, цветами, раковинами, фигурами рыб. «В оформлении также используются характерные для парков Южного берега Крыма цветы и растения, традиционная парковая скульптура, классические вазоны и реплики крымских фонтанов, в которых размещаются цветочные композиции», пишут организаторы. А в торговых палатках предложат десерты и 15 видов мороженого — от классического ванильного и шоколадного до апельсиново-сельдерейных и малиново-кардамонных сорбетов.

В прошлом году фестиваль не проводили из-за коронавируса, а в позапрошлом летние сады устраивали на площади Юности. В 2018-м любительские цветники делали в рамках «Цветочного джема» в каждом микрорайоне, в основном в школьных дворах. Цветочную рассаду, которую горожане посадили на клумбы во время конкурса, власти собирались сохранить до холодов, высадив у школ, в парках и скверах. Но в Зеленограде в первые дни после конкурса некоторые клумбы уже лишились части рассады — её растащили.

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Метки:
микрорайон 16, день города, цветочный джем
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