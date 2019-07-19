Всё это интересно, но благоухающих цветов нет. И некоторые растения то ли подвяли, то ли это такой замысел. «Сады спроектированы участниками конкурса таким образом, чтобы растения цвели и достигали пика декоративности в разное время, — объяснили организаторы конкурса. — И ещё сады постоянно меняются, так как для их создания авторы активно использовали кусты и многолетники с коротким периодом цветения». И отметили, что в этом саду расцвел лиатрис, а в соседнем зацветают полевые цветы, метельчатые гортензии и эхинацеи «всевозможных сортов и цветов».

В оргкомитете заверили, что за ландшафтными проектами следят садовники — выпускники садовой школы «Цветочного джема». Рекомендации по уходу за растениями им дают опытные и профессиональные агрономы, дендрологи и фитопатологи. Перед иногородними и иностранными авторами проекта о состоянии садов садовники отчитываются с помощью фотографий, которые должны отправлять ежедневно.

Вся эта красота стоит среди засыхающих деревьев. В прошлом году на площади Юности засохли 78 процентов кустарников и 12 процентов деревьев, — потому что их не поливали.