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Летние сады зацветают на площади Юности среди засохших деревьев 19.07.2019 ZELENOGRAD.RU

Летние сады открыли на площади Юности в июне. Сначала они казались довольно унылыми клумбами, причем почти без цветов, с подсохшими растениями. Но сейчас потихоньку начинают цвести. Обещают, что полностью расцветут в августе. А вокруг временных летних садов стоят засохшие настоящие деревья.

Это выставочные сады, участвующие в конкурсе ландшафтного дизайна «Цветочный джем». Первый сделан итальянским ландшафтным дизайнером Катюшей Ратто и называется Kandin-skyline. В основании сада ступеньки. Деревья конической формы, по замыслу автора, символизируют купола церквей, а композиции из трав и многолетников — московские сады и парки. «Источником вдохновения при создании этого сада стал образ Москвы на полотнах Василия Кандинского — живой, яркой, многоцветной», описывает проект оргкомитет фестиваля.

Второй сад более загадочный — растения окружены витражными стеклами, из-за которых не так уж много видно. Сад называется «Антракт». «Это сад-иллюзия, сад-впечатление и сад-загадка, — объясняют свой замысел авторы, архитектурно-ландшафтное бюро из Волгограда. — Главные ассоциации с антрактом — перерыв, тихий зрительный зал, пустая сцена, приглушённый свет прожекторов, ожидание продолжения спектакля и опущенный занавес. Весь сад выступает в роли зрительного зала во время антракта. Роль сцены играет доминантный объём цветников. Каждый может почувствовать себя актёром, поднявшись по ступенькам на эту „сцену“, со всех сторон окружённую благоухающими цветами и „занавесом“ из разноцветных витражей».

Всё это интересно, но благоухающих цветов нет. И некоторые растения то ли подвяли, то ли это такой замысел. «Сады спроектированы участниками конкурса таким образом, чтобы растения цвели и достигали пика декоративности в разное время, — объяснили организаторы конкурса. — И ещё сады постоянно меняются, так как для их создания авторы активно использовали кусты и многолетники с коротким периодом цветения». И отметили, что в этом саду расцвел лиатрис, а в соседнем зацветают полевые цветы, метельчатые гортензии и эхинацеи «всевозможных сортов и цветов».

В оргкомитете заверили, что за ландшафтными проектами следят садовники — выпускники садовой школы «Цветочного джема». Рекомендации по уходу за растениями им дают опытные и профессиональные агрономы, дендрологи и фитопатологи. Перед иногородними и иностранными авторами проекта о состоянии садов садовники отчитываются с помощью фотографий, которые должны отправлять ежедневно.

Вся эта красота стоит среди засыхающих деревьев. В прошлом году на площади Юности засохли 78 процентов кустарников и 12 процентов деревьев, — потому что их не поливали.

Как бы вы оценили состояние площади Юности в целом?
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