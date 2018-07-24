78 процентов кустарников и 12 процентов деревьев, посаженных после прошлогодней реконструкции площади Юности, не прижились. Они засохли, потому что их не поливали. За это отвечала организация, контролируемая сыном руководителя крупного городского предприятия.
Посадкой деревьев и кустов на площади Юности занималось ООО «Диалог», подрядчик организации «Мосремонт», подведомственной, в свою очередь, департаменту капитального ремонта. «Диалог» с июня не ухаживает за посаженными им деревьями, кустами и цветниками на площади Юности. Новые посадки на баланс зеленоградской администрации так и не передали, сообщили Zelenograd.ru в префектуре.
Зеленоградская организация «Автомобильные дороги» за свой счет занялась поливом, подкормкой и содержанием. Но большое количество деревьев, кустов и цветов засохли уже до того, то есть, до июня, отметили в префектуре. Из 269 посаженных деревьев не прижились 32, а из 5106 кустарников — лишь 1152. То есть каждый четвертный кустарник засох.
Префектура направила обращение в департамент капремонта из-за засохших зеленых насаждений. Вероятно, подрядчик должен посадить новые за свой счет — если гарантийный срок еще не прошёл.
ООО «Диалог» получило основной подряд на благоустройство площади Юности. Стоимость контракта составила 351 миллион рублей. Эта организация контролируется сыном гендиректора «Мосводоканала» — Максимом Пономаренко.
Когда за деревьями ухаживают, они обычно приживаются. Например, из 12 тысяч деревьев, посаженных в центре Москвы, засохло меньше 10 штук, сообщил заммэра Петр Бирюков.
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