Чтобы принять участие в любительском конкурсе любительских цветников, надо зарегистрироваться на сайте фестиваля и выбрать удобную площадку. В Зеленограде это в основном дворы школ:

№842 (корпуса 142 и 163),

618 (корпуса 222А и 429А),

1353 (Березовая аллея, 7А),

1557 (корпуса 344А, 509, 529)

609 (корпус 314)

854 (корпуса 603А, 621А),

1528 (корпуса 818, 844),

853 (корпуса 913А, 912)

719 (корпус 921А),

1692 (корпус 1017),

718 (корпус 1214),

852 (корпуса 1115, 1128),

1150 (корпуса 1609, 1632, 1642),

1151 (корпуса 1464, 1468, 1469),

1739 (корпус 1555),

1194 (корпус 1530),

2045 (корпуса 2011 и 2031),

1012 (улица 2-я Пятилетка, 18А).

Институт МГПУ в 11 микрорайоне (корпус 1140)

Возле центра госуслуг «Мои документы» в 8 микрорайоне (корпус 828).

На площадки уже подвезли палатки и инвентарь.

Все участники получат памятные сувениры и подарки, а победители конкурса — ценные призы. В призовом фонде имеется 3 тысячи iPad'ов и садовые инструменты от компании Gardena. Голосуют и выбирают победителя сами участники конкурса.

А с 30 августа по 9 сентября на площади Юности откроется «домик ремесел» — каждый день детские мастер-классы по декору и керамике, по будням с 15:00 до 18:45, по выходным — с 12:00 до 18:45. Это цветочные орнаменты, роспись, пирография, рисунок, различные техники декора (расписание). На площади Юности будет и торговля: планируется продажа варенья, сладостей, мороженого, фруктов, выпечки.

«Цветочный джем» — это и уже прошедший международный профессиональный конкурс флористов и ландшафтных дизайнеров. Работы финалистов обещают представить во всех московских округах, но где конкретно, организаторы не сообщают. В Москве откроется множество площадок цветочного фестиваля, а самое интересное, как обычно, будет в центре. Например, на Тверском бульваре появится детский город-сад с цветниками, садами, игровыми зонами. Здесь с 30 августа откроется международная детская школа ландшафтного дизайна. На площади Революции откроют розарий — лучшие сорта крымских роз. Образцовые ландшафтные проекты от международного жюри представят в сквере Майи Плисецкой, на Манежной и Болотной площадях. Все площадки «Цветочного джема» — на сайте фестиваля.