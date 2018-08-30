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Конкурс любительских цветников пройдет 9 сентября возле зеленоградских школ. Открыта запись — рассаду выдадут бесплатно 30.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Фестиваль «Цветочный джем» — конкурс любительских цветников — пройдет в день выборов мэра Москвы, 9 сентября с 9:00 до 17:00. Создать цветочную композицию может любой желающий, рассаду и инвентарь бесплатно выдают на месте.

Цветник у школы 1151
Фото: Мария Смирнова

Чтобы принять участие в любительском конкурсе любительских цветников, надо зарегистрироваться на сайте фестиваля и выбрать удобную площадку. В Зеленограде это в основном дворы школ:

  • №842 (корпуса 142 и 163),
  • 618 (корпуса 222А и 429А),
  • 1353 (Березовая аллея, 7А),
  • 1557 (корпуса 344А, 509, 529)
  • 609 (корпус 314)
  • 854 (корпуса 603А, 621А),
  • 1528 (корпуса 818, 844),
  • 853 (корпуса 913А, 912)
  • 719 (корпус 921А),
  • 1692 (корпус 1017),
  • 718 (корпус 1214),
  • 852 (корпуса 1115, 1128),
  • 1150 (корпуса 1609, 1632, 1642),
  • 1151 (корпуса 1464, 1468, 1469),
  • 1739 (корпус 1555),
  • 1194 (корпус 1530),
  • 2045 (корпуса 2011 и 2031),
  • 1012 (улица 2-я Пятилетка, 18А).
  • Институт МГПУ в 11 микрорайоне (корпус 1140)
  • Возле центра госуслуг «Мои документы» в 8 микрорайоне (корпус 828).

На площадки уже подвезли палатки и инвентарь.

Все участники получат памятные сувениры и подарки, а победители конкурса — ценные призы. В призовом фонде имеется 3 тысячи iPad'ов и садовые инструменты от компании Gardena. Голосуют и выбирают победителя сами участники конкурса.

А с 30 августа по 9 сентября на площади Юности откроется «домик ремесел» — каждый день детские мастер-классы по декору и керамике, по будням с 15:00 до 18:45, по выходным — с 12:00 до 18:45. Это цветочные орнаменты, роспись, пирография, рисунок, различные техники декора (расписание). На площади Юности будет и торговля: планируется продажа варенья, сладостей, мороженого, фруктов, выпечки.

«Цветочный джем» — это и уже прошедший международный профессиональный конкурс флористов и ландшафтных дизайнеров. Работы финалистов обещают представить во всех московских округах, но где конкретно, организаторы не сообщают. В Москве откроется множество площадок цветочного фестиваля, а самое интересное, как обычно, будет в центре. Например, на Тверском бульваре появится детский город-сад с цветниками, садами, игровыми зонами. Здесь с 30 августа откроется международная детская школа ландшафтного дизайна. На площади Революции откроют розарий — лучшие сорта крымских роз. Образцовые ландшафтные проекты от международного жюри представят в сквере Майи Плисецкой, на Манежной и Болотной площадях. Все площадки «Цветочного джема» — на сайте фестиваля.

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