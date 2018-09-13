«На некоторых участках цветы раздавали жителям на дачи и домой, аргументировав тем, что клумбу всё равно уберут» , — поделились зеленоградцы. «В школе 853 организаторы вечером раздавали всем желающим цветы в горшочках, никто ничего не растаскивал», «Часть цветов раздали своим же, кто привез. Всё равно погибнут, пусть хоть посадят на дачах».

В 14 микрорайоне вечером 9 сентября одна из местных жительниц видела, как цветы разбирали: «После 20.30 мы с сыном гуляли у входа в школу, набежали тётки средних лет, хапали эти цветы несчастные, выбирали и менялись. И это всё под комментарии охранников о том, что так делать нельзя». «Женщины дрались из-за цветов после мероприятия» , — добавляет другой очевидец. В растаскивании цветов подозревают также «бабулек, которые посадят их на балконе», и злоумышленников, ворующих цветы для продажи. «Именно бабульки и женщины средних лет это и сделали. Лично видела у школы 853, — подтверждает жительница 9 микрорайона. — Тут вопрос двоякий, с одной стороны варварство, с другой стороны — ну их бы всё равно убрали, жалко, что ли».

Видимо, четкого понимания, должны ли школы охранять клумбы и ухаживать за ними, надо ли раздать цветы людям или дождаться, пока организаторы всё увезут, не было ни у кого.

В опросе Zelenograd.ru ВКонтакте 72% из 466 участников ответили — «Правильно, если клумбы останутся», 19% - «Хорошо, что цветы забирают». В таком же опросе на сайте поучаствовали более 270 человек, там соотношение получилось 62% и 33%.

В оргкомитете конкурса решили сохранить цветники, но пересадить цветы в землю, и отметили, что такое решение подсказали сами москвичи.

Фестиваль «Цветочный джем» прошёл во всех районах Москвы с 30 августа по 9 сентября, в его рамках состоялся II Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна, в котором участвовали как профессионалы, так любители. В завершении фестиваля, в день выборов мэра, в школьных дворах провели конкурс по созданию любительских цветников: создать цветочную композицию могли все желающие после регистрации на сайте «Цветочного джема», рассаду и инвентарь выдавали на месте. Конкурс вызвал много положительных эмоций. «Многие приходили на конкурс целыми семьями, дети помогали родителям создавать оригинальные авторские проекты», — говорят в оргкомитете фестиваля. Голосовали и выбирали победителя сами участники конкурса. Всем достались сувениры и подарки, а победителям — iPad.