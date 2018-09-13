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Цветы из клумб конкурса «Цветочный джем» высадят возле школ. Кое-где рассаду уже разобрали 13.09.2018 ZELENOGRAD.RU

Созданные на фестивале «Цветочный джем» сады будут украшать город до наступления холодов, сообщила мэрия Москвы. Цветочную рассаду, которую горожане посадили на клумбы во время конкурса любительских цветников 9 сентября, высадят возле школ, в парках и скверах. В Зеленограде в первые дни после конкурса некоторые клумбы «Цветочного джема» лишились части рассады, а где-то её сразу предлагали забрать по домам участникам и зрителям. Как лучше было поступить с цветами? Ситуацию обсуждали читатели Zelenograd.ru.

Во многих школьных дворах цветники остались в целости и сохранности, но кое-где уже лишились половины цветов или совсем опустели
Фото: Zelenograd.ru

«На некоторых участках цветы раздавали жителям на дачи и домой, аргументировав тем, что клумбу всё равно уберут» , — поделились зеленоградцы. «В школе 853 организаторы вечером раздавали всем желающим цветы в горшочках, никто ничего не растаскивал», «Часть цветов раздали своим же, кто привез. Всё равно погибнут, пусть хоть посадят на дачах».

В 14 микрорайоне вечером 9 сентября одна из местных жительниц видела, как цветы разбирали: «После 20.30 мы с сыном гуляли у входа в школу, набежали тётки средних лет, хапали эти цветы несчастные, выбирали и менялись. И это всё под комментарии охранников о том, что так делать нельзя». «Женщины дрались из-за цветов после мероприятия» , — добавляет другой очевидец. В растаскивании цветов подозревают также «бабулек, которые посадят их на балконе», и злоумышленников, ворующих цветы для продажи. «Именно бабульки и женщины средних лет это и сделали. Лично видела у школы 853, — подтверждает жительница 9 микрорайона. — Тут вопрос двоякий, с одной стороны варварство, с другой стороны — ну их бы всё равно убрали, жалко, что ли».

Видимо, четкого понимания, должны ли школы охранять клумбы и ухаживать за ними, надо ли раздать цветы людям или дождаться, пока организаторы всё увезут, не было ни у кого.

В опросе Zelenograd.ru ВКонтакте 72% из 466 участников ответили — «Правильно, если клумбы останутся», 19% - «Хорошо, что цветы забирают». В таком же опросе на сайте поучаствовали более 270 человек, там соотношение получилось 62% и 33%.

В оргкомитете конкурса решили сохранить цветники, но пересадить цветы в землю, и отметили, что такое решение подсказали сами москвичи.

Фестиваль «Цветочный джем» прошёл во всех районах Москвы с 30 августа по 9 сентября, в его рамках состоялся II Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна, в котором участвовали как профессионалы, так любители. В завершении фестиваля, в день выборов мэра, в школьных дворах провели конкурс по созданию любительских цветников: создать цветочную композицию могли все желающие после регистрации на сайте «Цветочного джема», рассаду и инвентарь выдавали на месте. Конкурс вызвал много положительных эмоций. «Многие приходили на конкурс целыми семьями, дети помогали родителям создавать оригинальные авторские проекты», — говорят в оргкомитете фестиваля. Голосовали и выбирали победителя сами участники конкурса. Всем достались сувениры и подарки, а победителям — iPad.

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