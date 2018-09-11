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Цветы с клумб фестиваля «Цветочный джем» растащили неизвестные 11.09.2018 ZELENOGRAD.RU

После конкурсов любительских цветников, прошедших у зеленоградских школ 9 сентября, некоторые клумбы заметно опустели. Кто-то выкапывает и уносит цветы и растения.

Растащили растения из цветников у школы 1151 в 14 микрорайоне, сообщила Zelenograd.ru местная жительница. Причем уже на следующий день после фестиваля «Цветочный джем», 10 сентября. «Обещали, что цветники будут радовать жителей минимум ещё недели три. А на следующий день как варвары какие-то налетели», рассказала женщина.

Не хватает цветов и на клумбах возле школы 853 в 9 микрорайоне, а на стеллажах еще остались горшки с растениями. А вот во дворах школ 609 и 1557 все нормально — цветники выглядят нетронутыми.

Получить комментарий у организаторов фестиваля оперативно не удалось.

Конкурсы любительских цветников проходили возле школ в день выборов мэра Москвы, в рамках международного фестиваля «Цветочный джем». Создать цветочную композицию могли все желающие после регистрации на сайте фестиваля, рассаду и инвентарь выдавали на месте. Участники получили сувениры и подарки, а победители конкурса — iPad.

Как вы считаете, цветы должны были остаться в клумбах, или это нормально — раздать их жителям?
Правильно, если клумбы останутся
Хорошо, что цветы забирают
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Обсуждение
Елена Премудрая
3 часа назад
в воскресенье мы с мужем голосовали в 21.30 и видели, что цветы из этих клумб достают сотрудники городских служб (организаторы), грузят их на машины и вывозят, также как и все игры для детей, такое чувство, что они освобождали школьный двор, даже не вызвало удивления, думали, так у них и задумано.
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