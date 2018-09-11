Растащили растения из цветников у школы 1151 в 14 микрорайоне, сообщила Zelenograd.ru местная жительница. Причем уже на следующий день после фестиваля «Цветочный джем», 10 сентября. «Обещали, что цветники будут радовать жителей минимум ещё недели три. А на следующий день как варвары какие-то налетели», рассказала женщина.

Не хватает цветов и на клумбах возле школы 853 в 9 микрорайоне, а на стеллажах еще остались горшки с растениями. А вот во дворах школ 609 и 1557 все нормально — цветники выглядят нетронутыми.