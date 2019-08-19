День города — 2019: предварительная программа праздника 19.08.2019 ZELENOGRAD.RU

В этом году общегородской День города отметят в субботу 7 сентября. В этот же день отпразднуют 61-летие Зеленограда. Пока есть только общая информация о программе праздника. Рассказываем, что уже известно. Спонсор наших публикаций о Дне города — новый ресторан «Никольский» в МЖК.

Шествие по Центральному проспекту — с 16 часов

Несмотря на глобальные раскопки по обеим сторона проспекта, праздничная колонна пойдет как обычно — от кинотеатра «Электрон» до Центральной площади. Попасть в колонну «с улицы» нельзя — места в ней распределены между разными организациями. Можно наблюдать за шествием, стоя вдоль проспекта — на проезжей части будет оцепление. В этом году стоять придется только со стороны 4 микрорайона, поскольку со стороны 3-го устраивают газоны, а пешеходные дорожки к сентябрю сделать не успеют. На стороне 3 микрорайона можно будет постоять только на новых широких остановочных площадках.

В колонне поедут и пойдут байкеры, духовые оркестры, барабанщицы-мажоретки, творческие коллективы, спортсмены, трудовые коллективы, представители школ, декорированные автомобили. На время прохождения колонны — примерно с 16:00 до 17:00 — Центральный проспект перекроют для автобусов и пешеходов. Для личного автотранспорта проспект перекроют еще раньше, возможно, с 15:30. На время шествия, как обычно, изменятся маршруты автобусов, курсирующих по Центральному проспекту. Как именно, пока неизвестно — следите за обновлением информации.

Префектура пообещала, что ко Дню города проезжая часть и тротуары на Центральном проспекте будет готовы.

Концерт на Центральной площади — с 12 до 21 часа

Праздник начнется с торжественной части в 17:00. Зеленоградцев поздравит префект Анатолий Смирнов. Затем начнется концертная программа. Её содержание сейчас уточняется.

По опыту прошлых лет какие-то развлечения на площади могут начать работать уже с 12 часов, но как точно будет в этом году, пока неизвестно.

Развлекательные площадки в парке Победы — с 17:30 до 20 часов

В парке Победы, как обычно, будут работать тематические площадки. Поскольку в парке тоже идёт реконструкция, то посетителям запретят вставать на газоны — чтоб не вытоптали. Все мероприятия будут проходить на дорожках, асфальтированных площадках и, возможно, уже на новой набережной.

Фейерверк — в 21:00

Салютные установки разместятся, как обычно, возле городского пруда на Озерной аллее. Смотрят салют обычно с Центральной площади.

Не пытайтесь приехать смотреть салют на машине — найти место для парковки в радиусе пары километров будет невозможно. К окончанию салюта подадут дополнительные автобусы к остановке «Парк Победы», чтобы зрители быстрей разъехались.

Если хотите сделать красивые фотографии салюта, почитайте советы от нашего фотографа — мастера по съемке салютов.

Торговля

На Центральной площади поставят несколько торговых палаток с безалкогольными напитками, закусками, сувенирами, игрушками, а также мобильные туалеты. Будет работать полевая кухня, рассчитанная на 300 порций гречневой каши с тушенкой, чая и хлеба. Продажу алкоголя рядом с местом празднования ограничат (обычно это касается магазина Billa в Савёлкинском проезде).

Перекрытия улиц и изменения в работе общественного транспорта

Официальной информации пока нет, но обычно накануне праздника Центральную площадь очищают от машин — их будут увозить на эвакуаторах.

В день праздника полностью во второй половине дня до окончания салюта закрываю движение в Савелкинском проезде и на Озерной аллее. На время проведения шествия (обычно с 15:00 до 17:30) перекроют улицу Николая Злобина и Центральный проспект. В момент шествия праздничной колонны (то есть с 16 до 17) Центральный проспект будет перекрыт и для пешеходов, то есть его нельзя будет перейти.

Часть автобусов изменит маршруты, часть вообще не будет ходить. Посадку на 400 «экспресс» обычно перенесят на остановку «Березка». Посадку в 400-й «поостановочный» — на Крюковскую площадь. Въезд и выезд 400-х из города — через мемориал «Штыки» (по Панфиловскому проспекту).

Метро и МЦК в День города обычно работают круглосуточно, но гафик работы 400-х автобусов не продлевают.

О точных изменениях мы сообщим позже, когда появится официальная информация. Следите за новостями.

В Москве

В центре Москвы программа праздника, как обычно, обширная и красочная. Главной темой праздника в этом году станет 80-летие ВДНХ. На Тверской улице, поставят масштабные арт-объекты, копирующие арки главного и северного входа ВДНХ, скульптуры «Рабочий и колхозница», «Тракторист и колхозница», «Боец с быком», фонтаны «Дружба народов», «Золотой колос», «Каменный цветок», купол павильона «Космос», республиканские павильоны, «Москвариум» и другие знаменитые здания и сооружения ВДНХ.

7 и 8 сентября, с 10 до 22, на Тверской и соседних улицах все желающие смогут поучаствовать в открытых тренировках и посмотреть зрелищные спортивные шоу. Здесь установят бассейн для sup-серфинга, скалодром, площадку для занятий паркуром, скейт-парк, роллердром, площадка для показательных выступлений на BMX и самокатах, зиплайн- и хайлайн-трассы. Над улицей по стропам, натянутым на уровне крыш, будут ходить хайлайнеры в костюмах-скафандрах.

7 и 8 сентября в 12:00 на Москва-реке пройдет спортивный праздник: серия массовых заплывов для всех любителей sup-серфинга. Флотилия стартует от Озерковской набережной, пройдет вдоль Садовнической и Болотной набережных, доплывет до памятника Петру I, развернется и пойдет обратно к точке старта.

Все московские мероприятия будут опубликованы на сайте Дня города.

Метро и МЦК в День города обычно работают круглосуточно, но гафик работы 400-х автобусов не продлевают.

Продолжение праздника 8 сентября

В воскресенье, в день выборов депутатов Мосгордумы, праздник продолжится — прежде всего, во дворах средних школ, где расположены избирательные участки. Развлекательные площадки будут работать с 10 до 20, концертные программы организуют примерно с 12 до 18. Возле школ устроят интерактивные программы, конкурсы с вручением призов, различные шоу, выступления творческих коллективов, будут работать аниматоры, поставят мини-аттракционы.

Там же, в школьных дворах, 8 сентября пройдет конкурс любительских цветников. До 7 сентября желающие принять участие могут зарегистрироваться на сайте мероприятия. Участники будут создавать клумбы, цветники, а потом сами выбирать лучшие. Победители получат призы, в том числе iPad.

Спонсор Дня города на Zelenograd.ru — новый ресторан «Никольский» в МЖК

Ресторан «Никольский» — территория для ценителей душевной атмосферы и вкусной еды в самом сердце экологически чистого района — МЖК. Высочайший уровень обслуживания, атмосферный интерьер, летняя терраса. Европейская и авторская кухня по-настоящему удивит своим разнообразием гастрономических шедевров, приготовленных с любовью высококвалифицированным шеф-поваром Борисом Цыцариным. Живая музыка, выступления именитых артистов, детские игровые зоны с аниматорами, проведение банкетов различной сложности и широкий ассортимент дополнительных услуг.

В честь открытия действует скидка 10% до конца августа на все меню ресторана.

Адрес: Зеленоград, МЖК, корпус 532.
Телефон: +7-495-255-09-09, +7-969-255-09-09
Время работы: воскресенье-четверг с 12:00 до 23:00, пятница-суббота с 12:00 до 2:00

 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Содержание
Шествие Концерт Развлечения Фейерверк Торговля В Москве Ограничения транспорта
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Август 20% скидки

Профессиональные
товары для шитья и вязания!

 Реклама
Реклама
Для летних ремонтов!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама