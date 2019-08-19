В этом году общегородской День города отметят в субботу 7 сентября. В этот же день отпразднуют 61-летие Зеленограда. Пока есть только общая информация о программе праздника. Рассказываем, что уже известно. Спонсор наших публикаций о Дне города — новый ресторан «Никольский» в МЖК.
Несмотря на глобальные раскопки по обеим сторона проспекта, праздничная колонна пойдет как обычно — от кинотеатра «Электрон» до Центральной площади. Попасть в колонну «с улицы» нельзя — места в ней распределены между разными организациями. Можно наблюдать за шествием, стоя вдоль проспекта — на проезжей части будет оцепление. В этом году стоять придется только со стороны 4 микрорайона, поскольку со стороны 3-го устраивают газоны, а пешеходные дорожки к сентябрю сделать не успеют. На стороне 3 микрорайона можно будет постоять только на новых широких остановочных площадках.
В колонне поедут и пойдут байкеры, духовые оркестры, барабанщицы-мажоретки, творческие коллективы, спортсмены, трудовые коллективы, представители школ, декорированные автомобили. На время прохождения колонны — примерно с 16:00 до 17:00 — Центральный проспект перекроют для автобусов и пешеходов. Для личного автотранспорта проспект перекроют еще раньше, возможно, с 15:30. На время шествия, как обычно, изменятся маршруты автобусов, курсирующих по Центральному проспекту. Как именно, пока неизвестно — следите за обновлением информации.
Префектура пообещала, что ко Дню города проезжая часть и тротуары на Центральном проспекте будет готовы.
Праздник начнется с торжественной части в 17:00. Зеленоградцев поздравит префект Анатолий Смирнов. Затем начнется концертная программа. Её содержание сейчас уточняется.
По опыту прошлых лет какие-то развлечения на площади могут начать работать уже с 12 часов, но как точно будет в этом году, пока неизвестно.
В парке Победы, как обычно, будут работать тематические площадки. Поскольку в парке тоже идёт реконструкция, то посетителям запретят вставать на газоны — чтоб не вытоптали. Все мероприятия будут проходить на дорожках, асфальтированных площадках и, возможно, уже на новой набережной.
Салютные установки разместятся, как обычно, возле городского пруда на Озерной аллее. Смотрят салют обычно с Центральной площади.
Не пытайтесь приехать смотреть салют на машине — найти место для парковки в радиусе пары километров будет невозможно. К окончанию салюта подадут дополнительные автобусы к остановке «Парк Победы», чтобы зрители быстрей разъехались.
Если хотите сделать красивые фотографии салюта, почитайте советы от нашего фотографа — мастера по съемке салютов.
На Центральной площади поставят несколько торговых палаток с безалкогольными напитками, закусками, сувенирами, игрушками, а также мобильные туалеты. Будет работать полевая кухня, рассчитанная на 300 порций гречневой каши с тушенкой, чая и хлеба. Продажу алкоголя рядом с местом празднования ограничат (обычно это касается магазина Billa в Савёлкинском проезде).
Официальной информации пока нет, но обычно накануне праздника Центральную площадь очищают от машин — их будут увозить на эвакуаторах.
В день праздника полностью во второй половине дня до окончания салюта закрываю движение в Савелкинском проезде и на Озерной аллее. На время проведения шествия (обычно с 15:00 до 17:30) перекроют улицу Николая Злобина и Центральный проспект. В момент шествия праздничной колонны (то есть с 16 до 17) Центральный проспект будет перекрыт и для пешеходов, то есть его нельзя будет перейти.
Часть автобусов изменит маршруты, часть вообще не будет ходить. Посадку на 400 «экспресс» обычно перенесят на остановку «Березка». Посадку в 400-й «поостановочный» — на Крюковскую площадь. Въезд и выезд 400-х из города — через мемориал «Штыки» (по Панфиловскому проспекту).
Метро и МЦК в День города обычно работают круглосуточно, но гафик работы 400-х автобусов не продлевают.
О точных изменениях мы сообщим позже, когда появится официальная информация. Следите за новостями.
В центре Москвы программа праздника, как обычно, обширная и красочная. Главной темой праздника в этом году станет 80-летие ВДНХ. На Тверской улице, поставят масштабные арт-объекты, копирующие арки главного и северного входа ВДНХ, скульптуры «Рабочий и колхозница», «Тракторист и колхозница», «Боец с быком», фонтаны «Дружба народов», «Золотой колос», «Каменный цветок», купол павильона «Космос», республиканские павильоны, «Москвариум» и другие знаменитые здания и сооружения ВДНХ.
7 и 8 сентября, с 10 до 22, на Тверской и соседних улицах все желающие смогут поучаствовать в открытых тренировках и посмотреть зрелищные спортивные шоу. Здесь установят бассейн для sup-серфинга, скалодром, площадку для занятий паркуром, скейт-парк, роллердром, площадка для показательных выступлений на BMX и самокатах, зиплайн- и хайлайн-трассы. Над улицей по стропам, натянутым на уровне крыш, будут ходить хайлайнеры в костюмах-скафандрах.
7 и 8 сентября в 12:00 на Москва-реке пройдет спортивный праздник: серия массовых заплывов для всех любителей sup-серфинга. Флотилия стартует от Озерковской набережной, пройдет вдоль Садовнической и Болотной набережных, доплывет до памятника Петру I, развернется и пойдет обратно к точке старта.
Все московские мероприятия будут опубликованы на сайте Дня города.
Метро и МЦК в День города обычно работают круглосуточно, но гафик работы 400-х автобусов не продлевают.
В воскресенье, в день выборов депутатов Мосгордумы, праздник продолжится — прежде всего, во дворах средних школ, где расположены избирательные участки. Развлекательные площадки будут работать с 10 до 20, концертные программы организуют примерно с 12 до 18. Возле школ устроят интерактивные программы, конкурсы с вручением призов, различные шоу, выступления творческих коллективов, будут работать аниматоры, поставят мини-аттракционы.
Там же, в школьных дворах, 8 сентября пройдет конкурс любительских цветников. До 7 сентября желающие принять участие могут зарегистрироваться на сайте мероприятия. Участники будут создавать клумбы, цветники, а потом сами выбирать лучшие. Победители получат призы, в том числе iPad.
Ресторан «Никольский» — территория для ценителей душевной атмосферы и вкусной еды в самом сердце экологически чистого района — МЖК. Высочайший уровень обслуживания, атмосферный интерьер, летняя терраса. Европейская и авторская кухня по-настоящему удивит своим разнообразием гастрономических шедевров, приготовленных с любовью высококвалифицированным шеф-поваром Борисом Цыцариным. Живая музыка, выступления именитых артистов, детские игровые зоны с аниматорами, проведение банкетов различной сложности и широкий ассортимент дополнительных услуг.
В честь открытия действует скидка 10% до конца августа на все меню ресторана.
Адрес: Зеленоград, МЖК, корпус 532.
Телефон: +7-495-255-09-09, +7-969-255-09-09
Время работы: воскресенье-четверг с 12:00 до 23:00, пятница-суббота с 12:00 до 2:00
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