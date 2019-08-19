Шествие по Центральному проспекту — с 16 часов

Несмотря на глобальные раскопки по обеим сторона проспекта, праздничная колонна пойдет как обычно — от кинотеатра «Электрон» до Центральной площади. Попасть в колонну «с улицы» нельзя — места в ней распределены между разными организациями. Можно наблюдать за шествием, стоя вдоль проспекта — на проезжей части будет оцепление. В этом году стоять придется только со стороны 4 микрорайона, поскольку со стороны 3-го устраивают газоны, а пешеходные дорожки к сентябрю сделать не успеют. На стороне 3 микрорайона можно будет постоять только на новых широких остановочных площадках.

В колонне поедут и пойдут байкеры, духовые оркестры, барабанщицы-мажоретки, творческие коллективы, спортсмены, трудовые коллективы, представители школ, декорированные автомобили. На время прохождения колонны — примерно с 16:00 до 17:00 — Центральный проспект перекроют для автобусов и пешеходов. Для личного автотранспорта проспект перекроют еще раньше, возможно, с 15:30. На время шествия, как обычно, изменятся маршруты автобусов, курсирующих по Центральному проспекту. Как именно, пока неизвестно — следите за обновлением информации.

Префектура пообещала, что ко Дню города проезжая часть и тротуары на Центральном проспекте будет готовы.