Это единственная фотография из Зеленограда, попавшая в финал конкурса. На момент выпуска статьи она получила 2% голосов — 1551 из 76921 (у других — от одного до восьми процентов). Всего фотографий-финалистов больше 40, причем 25 из них — с видами Северного речного вокзала

«Нижний Каменский пруд стал одним из ярких общественных пространств Зеленограда, — говорится в описании фотоснимка. — Еще пару лет назад берега водоема были заброшены. На берегу пруда появился мини-парк для взрослых и детей. Здесь есть фантазийные детские площадки, кустарниковые скульптуры и скейт-парк для экстремалов».

Конкурс на лучшее изображение объекта программы «Мой район» стартовал в Москве 11 августа. До 23 августа любой желающий (старше 18 лет) мог прислать фото одной из 12 достопримечательностей, обустроенных благодаря программе «Мой район»: парка 850-летия Москвы, парка Северного речного вокзала, экотропы на ВДНХ, Овчинниковская набережной и других. Всего на конкурс поступило 497 работ, полностью соответствует требованиям 41 фотография — их и выставили на голосование.

Награждение победителя состоится в начале октября. Победившую в открытом голосовании фотографию используют для дизайна карты «Тройка», кроме того, автор получит сертификат на 50 тысяч рублей на покупку фототехники.