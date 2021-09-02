Коллекционные карты «Тройка» может украсить фото зеленоградского парка. Примите участие в голосовании 02.09.2021 ZELENOGRAD.RU

Самую эффектную фотографию 12 новых достопримечательностей столицы — районных парков, аллей и набережных — разместят на карте «Тройка», специальный лимитированный тираж которой выйдет в конце месяца. За лучший снимок можно проголосовать на портале «Активный гражданин» до 20 сентября. Один из претендентов — фотография зоны отдыха на Нижнекаменском пруду, которую благоустроили в 2019 году, и топиарные фигуры, с которыми любят фотографироваться зеленоградцы.

Это единственная фотография из Зеленограда, попавшая в финал конкурса. На момент выпуска статьи она получила 2% голосов — 1551 из 76921 (у других — от одного до восьми процентов). Всего фотографий-финалистов больше 40, причем 25 из них — с видами Северного речного вокзала

«Нижний Каменский пруд стал одним из ярких общественных пространств Зеленограда, — говорится в описании фотоснимка. — Еще пару лет назад берега водоема были заброшены. На берегу пруда появился мини-парк для взрослых и детей. Здесь есть фантазийные детские площадки, кустарниковые скульптуры и скейт-парк для экстремалов».

Конкурс на лучшее изображение объекта программы «Мой район» стартовал в Москве 11 августа. До 23 августа любой желающий (старше 18 лет) мог прислать фото одной из 12 достопримечательностей, обустроенных благодаря программе «Мой район»: парка 850-летия Москвы, парка Северного речного вокзала, экотропы на ВДНХ, Овчинниковская набережной и других. Всего на конкурс поступило 497 работ, полностью соответствует требованиям 41 фотография — их и выставили на голосование.

Награждение победителя состоится в начале октября. Победившую в открытом голосовании фотографию используют для дизайна карты «Тройка», кроме того, автор получит сертификат на 50 тысяч рублей на покупку фототехники.

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Метки:
карта "тройка", нижний каменский пруд
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