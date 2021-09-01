«1-2-3 production» — российская кинокомпания, которая занимается производством полнометражного жанрового и авторского кино, сериалов премиум-класса и документальных фильмов и сериалов. В её списке трилогия «Гоголь», сериал «Эпидемия» (предсказавший эпидемию неизвестного респираторного вируса в Москве), блокбастер «Аванпост», который частично снимали в Зеленограде.

О новом сериале один из директоров картины — риелтор по недвижимости для съёмок Юрий Антошко сообщил только название: «Псы». Остальные детали, в том числе жанр и для какого канала снимается, держат в секрете.

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