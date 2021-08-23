В пункте сбора вторсырья теперь принимают пенопласт и подложки из-под овощей. В контейнеры у дома их выбрасывать нельзя 23.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Пенопласт и подложки из-под овощей начнут принимать в своем пункте приема вторсырья в Зеленограде волонтеры проекта «Эко-Z» с 29 августа. Сейчас в синие контейнеры во дворах такие отходы бросать нельзя, уточнил «Зеленоград.ру» в компании «МСК-НТ».

Вот что именно можно будет сдать в пункте «Эко-Z»:

  • Пенопласт упаковочный (обычный белый)
  • Вспененный по типу утеплителя «пеноплекс» (оранжевого цвета)
  • Подложки из-под овощей и прочих продуктов, лотки от яиц. Цвет не имеет значения.

Важно: волонтеры не примут вспененные перфорированные (с дырочками) и не перфорированные подложки от мяса и рыбы.

Почему эти виды вторсырья нельзя бросать в синие контейнеры, не вполне понятно. На сайте мэрии и на странице проекта «Собиратор» в 2020 году сообщалось, что и пенопласт, и вспененные подложки можно переработать. Правда, эта возможность и тогда была доступна жителям конкретных районов Москвы.

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Проект «Эко-Z»

Осенью 2020 года волонтеры открыли пункт сбора вторсырья во 2-м Западном проезде. Здесь принимают в том числе мусор, который нельзя выкидывать в синий бак во дворе: бумагу, пластик, металл, упаковки с маркировкой Tetra Pak от молока, соков и других напитков, а также кофейные капсулы Nespresso.

Металл и макулатура передаются в кооператив «Бережливость», фломастеры, ручки, зубные щетки, CD-диски, пластиковые карточки и трубочки — в экоцентры Москвы «Сборка» или «Собиратор». Остальное собранное вторсырье вывозит московская компания «Сфера Экологии» для отправки на переработку.

«Пункт приема создан как дополнительный инструмент, чтобы поддержать желание жителей разбираться в типах вторсырья и сдавать его. Это синергия и дополнение существующей программы внедрения раздельного сбора отходов», — так открытие пункта приема комментировала руководитель проекта «Эко-Z» Конкордия Дружинина.

На днях волонтеры запустили эко-такси. Это услуга, позволяющая людям не везти вторсырье к пункту приема самостоятельно, а заплатить другим за вывоз отходов. На тарифе «Базовый» (500-550 рублей) у вас заберут два мешка в день, когда маршрут эко-такси будет проложен в вашу сторону. Ближайшие вывозы запланированы на 30 и 31 августа, оставить заявку можно здесь.

Вот что волонтеры смогут забрать у вас:

  • Бумага (можно с рисунками), бумага после шредера, журналы, газеты, книги
  • Крафтовая бумага, пакеты с бумажной ручкой, упаковочная крафт-бумага
  • Гофрированный картон (трехслойный), коробки
  • Упаковочный картон, тонкий картон: упаковки из-под продуктов, лекарств
  • Картонные упаковки из-под яиц и аналогичные упаковки
  • Твердый пластик: бутылки из-под напитков, бесцветный пластик пищевых контейнеров
  • Пластик с маркировкой «2»: бутылки, флаконы, канистры
  • Пластик с маркировкой «4»: крышки от 19-литровых бутылок, крышки от банок
  • Пластик с маркировкой «5»: капсулы от шоколадных яиц, контейнеры для еды
  • Пластик с маркировкой «6»: контейнеры для продуктов, одноразовая посуда, предметы быта
  • Полиэтиленовые пакеты, пленки, мягкая упаковка с маркировкой «2», «4», «LDPE», «HDPE»
  • Пакеты и пленка с маркировкой «5» или «PP», кроме фольгированной упаковки
  • Алюминиевые банки, многослойные упаковки из-под соков, молочной продукции, тубусы от чипсов

Запрещено сдавать грязные и мокрые материалы, макулатуру со следами жира, дой-паки (пакеты из-под майонеза и прочее), чеки.

Все фракции должны находиться в своем отдельном подписанном пакете или коробке.

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Метки:
экология, вывоз и утилизация мусора, раздельный сбор отходов
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