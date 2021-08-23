Пенопласт и подложки из-под овощей начнут принимать в своем пункте приема вторсырья в Зеленограде волонтеры проекта «Эко-Z» с 29 августа. Сейчас в синие контейнеры во дворах такие отходы бросать нельзя, уточнил «Зеленоград.ру» в компании «МСК-НТ».

Вот что именно можно будет сдать в пункте «Эко-Z»:

Пенопласт упаковочный (обычный белый)

Вспененный по типу утеплителя «пеноплекс» (оранжевого цвета)

Подложки из-под овощей и прочих продуктов, лотки от яиц. Цвет не имеет значения.

Важно: волонтеры не примут вспененные перфорированные (с дырочками) и не перфорированные подложки от мяса и рыбы.

Почему эти виды вторсырья нельзя бросать в синие контейнеры, не вполне понятно. На сайте мэрии и на странице проекта «Собиратор» в 2020 году сообщалось, что и пенопласт, и вспененные подложки можно переработать. Правда, эта возможность и тогда была доступна жителям конкретных районов Москвы.