Пенопласт и подложки из-под овощей начнут принимать в своем пункте приема вторсырья в Зеленограде волонтеры проекта «Эко-Z» с 29 августа. Сейчас в синие контейнеры во дворах такие отходы бросать нельзя, уточнил «Зеленоград.ру» в компании «МСК-НТ».
Вот что именно можно будет сдать в пункте «Эко-Z»:
- Пенопласт упаковочный (обычный белый)
- Вспененный по типу утеплителя «пеноплекс» (оранжевого цвета)
- Подложки из-под овощей и прочих продуктов, лотки от яиц. Цвет не имеет значения.
Важно: волонтеры не примут вспененные перфорированные (с дырочками) и не перфорированные подложки от мяса и рыбы.
Почему эти виды вторсырья нельзя бросать в синие контейнеры, не вполне понятно. На сайте мэрии и на странице проекта «Собиратор» в 2020 году сообщалось, что и пенопласт, и вспененные подложки можно переработать. Правда, эта возможность и тогда была доступна жителям конкретных районов Москвы.
Осенью 2020 года волонтеры открыли пункт сбора вторсырья во 2-м Западном проезде. Здесь принимают в том числе мусор, который нельзя выкидывать в синий бак во дворе: бумагу, пластик, металл, упаковки с маркировкой Tetra Pak от молока, соков и других напитков, а также кофейные капсулы Nespresso.
Металл и макулатура передаются в кооператив «Бережливость», фломастеры, ручки, зубные щетки, CD-диски, пластиковые карточки и трубочки — в экоцентры Москвы «Сборка» или «Собиратор». Остальное собранное вторсырье вывозит московская компания «Сфера Экологии» для отправки на переработку.
«Пункт приема создан как дополнительный инструмент, чтобы поддержать желание жителей разбираться в типах вторсырья и сдавать его. Это синергия и дополнение существующей программы внедрения раздельного сбора отходов», — так открытие пункта приема комментировала руководитель проекта «Эко-Z» Конкордия Дружинина.
На днях волонтеры запустили эко-такси. Это услуга, позволяющая людям не везти вторсырье к пункту приема самостоятельно, а заплатить другим за вывоз отходов. На тарифе «Базовый» (500-550 рублей) у вас заберут два мешка в день, когда маршрут эко-такси будет проложен в вашу сторону. Ближайшие вывозы запланированы на 30 и 31 августа, оставить заявку можно здесь.
Вот что волонтеры смогут забрать у вас:
- Бумага (можно с рисунками), бумага после шредера, журналы, газеты, книги
- Крафтовая бумага, пакеты с бумажной ручкой, упаковочная крафт-бумага
- Гофрированный картон (трехслойный), коробки
- Упаковочный картон, тонкий картон: упаковки из-под продуктов, лекарств
- Картонные упаковки из-под яиц и аналогичные упаковки
- Твердый пластик: бутылки из-под напитков, бесцветный пластик пищевых контейнеров
- Пластик с маркировкой «2»: бутылки, флаконы, канистры
- Пластик с маркировкой «4»: крышки от 19-литровых бутылок, крышки от банок
- Пластик с маркировкой «5»: капсулы от шоколадных яиц, контейнеры для еды
- Пластик с маркировкой «6»: контейнеры для продуктов, одноразовая посуда, предметы быта
- Полиэтиленовые пакеты, пленки, мягкая упаковка с маркировкой «2», «4», «LDPE», «HDPE»
- Пакеты и пленка с маркировкой «5» или «PP», кроме фольгированной упаковки
- Алюминиевые банки, многослойные упаковки из-под соков, молочной продукции, тубусы от чипсов
Запрещено сдавать грязные и мокрые материалы, макулатуру со следами жира, дой-паки (пакеты из-под майонеза и прочее), чеки.
Все фракции должны находиться в своем отдельном подписанном пакете или коробке.